Под Киевом собака напала на школьников: пострадали семь детей

Животное уже нашли и отловили

В городе Бровары Киевской области собака напала на учеников местной школы. Тревожный инцидент произошел 5 мая.

Об этом сообщили в полиции после обращения администрации учебного заведения. По предварительной информации, в результате нападения пострадали семеро детей.

Школьники получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все они прошли дополнительные обследования, и, к счастью, угрозы их жизни нет.

Полицейские Броварского районного управления полиции зарегистрировали обращение в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Городской глава Броваров Игорь Сапожко в тот же день прокомментировал ситуацию, отметив, что животное удалось оперативно отловить. Сейчас собака находится во временном убежище.

"Поступила информация от правоохранителей — собаку отловили, пока собака находится во временном убежище. Далее она будет передана в соответствующие службы для обследования. О результатах обследования обязательно проинформирую", — сообщил мэр.

Также мэр города опубликовал фото пса, напавшего на школьников.

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