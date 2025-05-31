Невероятная жара с самого начала лета? Какие дни в начале июня будут невыносимыми

Даже дожди не улучшат ситуацию

Почти с первых дней июня украинцев ожидает летняя жара, ведь местами столбик термометра будет достигать отметки до +34 градусов. Даже осадки не смогут улучшить ситуацию.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. С 3 июня и до конца недели в Украине ожидается значительное тепло. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Самые жаркие дни в начале июня

Во вторник, 3 июня, синоптики прогнозируют до +32 градусов на востоке, юге и в центре страны, а вот в других регионах столбик термометра покажет до +24 градусов. В течение дня небо будут периодически затягивать облака, однако северные и западные области может накрыть сильный ливень с грозой.

Погода 3 июня

Погода 3 июня

В четверг, 5 июня, температура воздуха достигнет отметки до +30 градусов почти на всей территории Украины. Так, на западе и севере будет до +30 градусов, на востоке и в центре – до +26 градусов, а на юге – до +29 градусов. Однако синоптики не прогнозируют на этот день значительные осадки, поэтому жара будет ощущаться сильно.

Погода 5 июня

В пятницу, 6 июня, воздух продолжит в Украине прогреваться до высоких показателей. На западе и севере страны ожидается до +29 градусов, на востоке и в центре до +31 градуса. Наиболее жарко будет на юге, где термометр местами достигнет отметки до +32 градусов. Однако ближе к вечеру некоторые центральные области могут освежить небольшой дождь.

Погода 6 июня

Погода 6 июня

В субботу, 7 июня, жара продолжит держаться, ведь на западе днем термометр покажет до +29 градусов, а на севере — до +28 градусов. На востоке, в центре и юге воздух прогреется до +34 градусов. Уже вечером некоторые западные области ожидает значительный ливень с грозой.

Погода 7 июня

Погода 7 июня

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие регионы в начале июня накроет сильная жара и засуха.