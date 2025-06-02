В Киеве солнечно, но облака не за горами. Какой погоды ждать в начале июня

В эти дни в столице Украины будет держаться летняя температура, но иногда будут плавать облака, идти мелкие дожди и бушевать свежие ветры

Сейчас погода в Киеве радует — ясное небо, летняя температура, нет дождей. Однако позже все же пройдут мелкие осадки, немного похолодает и местами будут дуть свежие ветры.

Синоптики из Meteofor также прогнозируют вскоре туман. Но его будет совсем мало – только утром вторника.

Понедельник, 2 июня, ожидается сначала ясным, а позже — немножко облачным. Дождей не будет. Температура в дневное время вырастет до +27 градусов, а ночью зафиксировалась около +13 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

Вторник, 3 июня, также принесет в город переменную облачность, но вместе с туманом и дождем. Туман ожидается только утром, а вот мелкие осадки — только вечером. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +27 градусов, а в ночное — +18 градусов. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в начале второй половины суток — свежие 8 м/с.

Уже в среду, 4 июня, небо над городом будет в плену облаков, хотя вечером предполагается прояснение. Дождей не будет. Воздух днем прогреется до +23 градусов, а ночью остынет до +15 градусов. В течение ночи и дня будут бушевать сильнейшие ветры — свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие дни лета в начале июня будут самыми жаркими.