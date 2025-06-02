Погода готує сюрприз: коли в Києві та області чекати на грозу із градом

Попри негоду температура повітря залишається високою

Киян та жителів Київської області попереджають про погіршення погодних умов у вівторок, 3 червня. Очікуються грози, місцями град та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вдень у Києві та Київській області прогнозуються короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.

Температура вдень підніметься до +24°…+29° по області, у Києві — до +26°…+28°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Вночі опадів не очікується. Температура в темний час доби від +13° до +18°, у Києві +15°…+17°.

У регіоні оголосив І рівень небезпечності (жовтий) через потенційну загрозу шквалів і граду, які можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Нагадуємо, що 3 червня також принесе у Київ мінливу хмарність, але разом з туманом та дощем. Туман очікується лише вранці.

Наступного дня, 4 червня, небо над містом буде у полоні хмар, хоча ввечері передбачається прояснення. Дощів не буде. Повітря вдень прогріється до +23 градусів, а вночі охолоне до +15 градусів. Протягом ночі та дня вируватимуть найсильніші вітри.

Раніше "Телеграф" писав, які дні на початку червня будуть найспекотнішими. Майже з перших днів літа українців очікує спека, адже місцями стовпчик термометра сягатиме позначки до +34 градусів.