Прохожий в столице удивил сеть выгулом необычного "любимца": видео

Пока неизвестно, какова была цель прохожего

В Киеве жители Соломенского района утром во вторник, 3 июня, заметили на выгуле необычного "любимца". Очевидцы сняли видео в историческом районе "Чоколовка".

Кадры опубликовали местные Telegram-каналы. На них видно, как мужчина идет по улице прямо посреди жилой застройки, а громоздкий телевизор волочится за ним по асфальту.

Никакой спешки или агрессии прохожий не проявлял, наоборот, двигался размеренно и почти обыденно, будто ходил на такие "выгулы" регулярно.

Такую проходку можно назвать "выгулом ретротехники" или "последней прогулкой перед утилизацией". Однако сценка уже успела привлечь внимание пользователей соцсетей и получила огласку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киевская городская государственная администрация вызвала возмущение части украинцев из-за смены аватарки в социальных сетях. На новом изображении архангел Михаил изображён на фоне радужного флага ЛГБТ-сообщества. Впрочем, уже через несколько часов Киевская городская администрация убрала новое изображение. Теперь на аватарке архангел Михаил изображен на синем фоне, а обложка страницы украшена фотографией цветущих каштанов.