"Что с лицом?" и не только: сеть заполонили шутки о переговорах в Стамбуле

Смеют над тем, на чем россияне могли прибыть на встречу

Пока в Стамбуле, по сообщению СМИ, подошли к концу переговоры украинской и российской делегаций, сеть заполонили шутки об этой встрече. В частности, больше всего мемов о том, что встрече сторон предшествовала операция СБУ "Паутина", в результате которой Россия головокружительно потеряла немало носителей ракет.

"Телеграф" собрал для вас яркие шутки и мемы о втором этапе переговоров в Стамбуле.

Внимание украинцев привлекло то, с каким настроением в этот раз была делегация РФ во главе с Владимиром Мединским. Вместо улыбок – мрачные и сосредоточенные лица. Наблюдая за этим, пользователи сети шутят, что у россиян так и хочется спросить: "Что с лицом?", но в более грубой форме.

В частности, шутят, что российская делегация могла бы предоставить одно из требований — исключить этот вопрос из повестки дня.

Многие шутки породила тема средства передвижения россиян — то есть на чем они добирались в Стамбул. И здесь также не обошлось без упоминания атаки FPV-дронов на российские аэродромы. Ведь из-за отсутствия самолетов (отсылка к уничтожению ракетных носителей РФ) могли прибыть на автобусе.

Не удержался от насмешки и журналист Михаил Ткач.

В то же время в сети заметили, что часть украинской делегации прибыла в военную форму. Украинцы выразили надежду, что они взяли с собой штабное оружие в форму. Шутили и о том, что приехали украинцы на КАМАЗе или другой особой машине.

Более того, в сети подметили и другую интересную деталь этих переговоров — язык, которым были написаны предложения Украины по миру. По словам Мединского, россияне получили украиноязычную и английскую версии документа.

И в заключение — глазами украинцев переговоры с россиянами выглядят многословно, когда сопровождают атакой на территорию РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы делают мемы и шутят о легендарной атаке дронов на российские аэродромы.