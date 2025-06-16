"Путиново" на знаке и "Путиновка" на столе: в Европе есть село, которое обожает диктатора (видео, фото)

Культ Путина и России здесь возвели в абсолют

Поменяли свою историю на любовь к Путину. Увлечения российским президентом не скрывают в Сербии. Ее лидер посещал парад на 9 мая в Москве, а местные путинофилы пошли дальше. Еще в 2016 году они решили переименовать населенный пункт в честь Путина.

Так возникло село Путиново, входящее в Медвежский муниципалитет. Ранее оно называлось Аджинцы, названное так турком-основателем более 140 лет назад. Здесь двенадцать домов и чуть больше 40 жителей, самым молодым — около 50 лет. Местные жители считают Россию хорошим другом, поздравляют Путина с праздниками и однозначно поддерживали его действия в Украине. Родственников в России у них нет.

Муниципалитет находится на юге Сербии

Жители Путинова в 2022 году

Решение о переименовании было принято единогласно. Однако на карте хутор не найти – показывает дорогу к нему большой дубовый знак, его вырезали самостоятельно.

Знак изготовили самостоятельно

Местную кафану (смесь кафе и бара) назвали "Крым". В ней висят портреты Путина и российских императоров. Местные также производят алкогольный напиток "Путиновача" — "Путиновка", названный в честь президента РФ. Это ракия, которую здесь гонят не первый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Москве есть улица, название которой созвучно фамилии действующего украинского президента. Она находится у Кремля.