Редкую советскую игрушку дорого продают в Украине: современных детей она бы напугала (фото)
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Такая вещь напомнит каждому советскому человеку о беззаботном детстве
Сейчас современные дети увлекаются игрушками "Лабубу", которые активно набирают популярность, а во времена СССР мечтой малышей был "Ежик в тумане" — добрый, немного грустный персонаж из культового мультфильма. Тогда он стал подлинным символом детства целой эпохи.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Игрушку оценили в 1500 гривен, хотя продавец отмечает, что цена договорная.
По словам владельца, состояние изделия — отличное, даже несмотря на почтенный возраст. Вероятно, игрушка изготовлена в 60-80-х годах прошлого века, что делает ее более ценной для коллекционеров и ценителей советской эстетики. Продавец отмечает: предмет прекрасно подойдет как ностальгический подарок ребенку, так и коллекционный экспонат или антикварная вещь для взрослых.
Маленький "Ежик" имеет высоту около 9 см и выглядит как персонаж из мультфильма.
Его пушистое тело бежево-коричневого цвета напоминает мех, а круглое личико – ярко-желтое, вероятно, пластиковое. На нем выразительны нарисованные глаза с ресницами, красный рот и румяные щечки. Все это создает образ добродушного и немного грустного героя, сохраняющего дух эпохи СССР.
Местонахождение игрушки — Киев, Святошинский район. Продавец отмечает, что возможен самовывоз или встреча в Виноградаре.
Учитывая сохранение, возраст и символичность, "Ежик в тумане" может стать как воспоминанием из прошлого, так и настоящим раритетом в домашней коллекции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на платформе для коллекционеров Violity опубликовали объявление о продаже детского педального автомобиля, происходящего со времен Советского Союза. Несмотря на почтенный возраст, игрушка находится в достаточно хорошем состоянии.