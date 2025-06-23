Атака на Киевщину: россияне разрушили известный комплекс отдыха в Белой Церкви (видео)

Момент прилета попал на видео

В ночь на 23 июня российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки в нескольких районах возникли пожары, а больше всего пострадала Белоцерковщина.

В частности, разрушен популярный загородный комплекс Greblya Club в Белой Церкви. Об этом сообщили на официальной странице комплекса в соцсетях.

"Сегодня Greblya Club — разрушено. В один момент все, над чем мы работали годами, превратилось в обломки", — написали в Instagram.

Также на странице комплекса показали видео и фото последствий вражеской атаки. В компании отметили, что "все живы".

"Мы не можем поверить в то, что видим. Сердце разрывается. Но мы благодарны за главное — все живы", — отмечается в сообщении.

На фото можем увидеть, как выглядел комплекс отдыха до прилета "шахеда" и после.

Greblya Club до и после вражеского обстрела

Комплекс снаружи

Последствия атаки на Белую Церковь

Напомним, во время ночной воздушной тревоги в Киевской области работали силы ПВО. В результате атаки повреждения получила как гражданская, так и инфраструктура в нескольких районах. К сожалению, один человек погиб, еще 8 ранены.

В ГСЧС сообщили, что в Белой Церкви возник пожар во 2-этажном здании гостиницы, в которой расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов.

Ранее "Телеграф" писал, что 23 июня Россия обстреляла ракетами и БПЛА Киев. Как выглядит разрушенная россиянами пятиэтажка в Киеве.