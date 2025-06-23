Адская ночь в Киеве: обломки ракеты уничтожили спорткомплекс КПИ, повреждена инфраструктура

Комплекс охватило сильное пламя

В ночь на 23 июня российские войска совершили очередную ракетную атаку на Киев. В результате обстрела сгорело здание спортивного комплекса Национального технического университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщает Укринформ. По предварительным данным, обломки ракеты попали в бассейн, расположенный в двухэтажном здании спорткомплекса.

В постройке также были залы для гимнастики и аэробики. Объект охватил сильное пламя, на месте работают спасатели.

Информации о погибших пока нет.

Кроме того, в результате атаки пострадала инфраструктура городской электрички. Как сообщили в Kyiv City Express, были повреждены кассы на станции "Святошин".

"Кассы на Святошине немного примяты, как и мы все после этой ночи, но уже работают", — говорится в официальном сообщении перевозчика.

По состоянию на 8:50 кассы работают.

Напомним, что пятиэтажка в Шевченковском районе Киева частично разрушена из-за российской атаки. Разрушен целый подъезд, есть погибшие и раненые.

По последним данным, пострадали 19 жителей дома, работники ГСЧС спасли 10 раненых. Среди эвакуированных из пятиэтажки двое детей и беременная женщина. Во дворе пятиэтажки сгорело несколько автомобилей.

По состоянию на 9:00 в Киеве погибли 6 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице развернули штабы для оказания помощи пострадавшим жителям. В частности, в Шевченковском районе работают два таких пункта:

Библиотека №122 для детей (ул. Парково-Сырецкая, 11А). Контактное лицо: Урванцева Елена Романовна, тел. +380 (63) 378 13 01.

Школа №97 имени Елены Телиги с углубленным изучением английского языка (ул. Елены Телиги, 5). Контактное лицо: Жутник Ирина Владимировна, тел. +38 (099) 664 06 97.

На местах попаданий продолжают работать спасатели и коммунальные службы.

Ранее "Телеграф" писал, что пострадал не только Киев, но и область. В результате возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.