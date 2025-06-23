Атака на Київщину: росіяни зруйнували відомий комплекс відпочинку в Білій Церкві (відео)

Момент прильоту потрапив на відео

У ніч проти 23 червня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки в кількох районах виникли пожежі, а найбільше постраждала Білоцерківщина.

Зокрема, зазнав руйнувань популярний заміський комплекс Greblya Club у Білій Церкві. Про це повідомили на офіційній сторінці комплексу в соцмережах.

"Сьогодні Greblya Club — зруйновано. В один момент усе, над чим ми працювали роками, перетворилось на уламки", — написали в Instagram.

Також на сторінці комплексу показали відео та фото наслідків ворожої атаки. В компанії наголосили, що "всі живі".

"Ми не можемо повірити в те, що бачимо. Серце розривається. Але ми вдячні за головне — усі живі", — зазначається у повідомленні.

На фото можемо побачити який вигляд комплекс відпочинку мав до прильоту "шахеда" і після.

Greblya Club до і після ворожого обстрілу

Комплекс зовні

Наслідки атаки на Білу Церкву

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги у Київській області працювали сили ППО. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала як цивільна, так і інфраструктура в кількох районах. На жаль, одна людина загинула, ще 8 поранені.

У ДСНС повідомили, що в Білій Церкві виникла пожежа у 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів.

Раніше "Телеграф" писав, що 23 червня Росія обстріляла ракетами та БпЛА Київ. Який вигляд має зруйнована росіянами п'ятиповерхівка у Києві.