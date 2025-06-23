Надо готовиться уже. Россияне расширяют "килзону" дронов, под угрозой даже пригороды Киева

Военный рассказал об опасности и способах противодействия

Россияне набираются опыта использования беспилотников и могут увеличить серую зону (так называемую killzone (килзона). В нее могут попасть даже пригороды Киева.

Россияне используют опыт для большей эффективности атак

Об этом рассказал командир взвода ударных беспилотников 109 бригады территориальной обороны Егор Фирсов "Украинской правде". Россияне увеличивают "серую зону" не только путем использования дронов на оптоволокне.

"Нужно отдать должное, я буду говорить, как есть — за счет профессиональной работы, где они глубоко это изучают, подходят к полету, понимая их задачи и цели, что им нужно полететь 30, 40, 50 километров; изучая метеорологические условия; летя по ветру; не используют дроны в плохую погоду, когда дождь или сильный боковой ветер и т.д. д. И таким образом они и имеют сейчас этот результат", – рассказал военный.

Он добавил, что к сожалению, "килзона" будет расширяться. Килзона — термин, используемый для определения территории, где дроны могут поражать цели.

Какие города могут войти в "серую зону"

"Эта серая зона, или "килзона", к сожалению, будет меняться. К сожалению, все города Донецкой области, Изюм, Харьков, Херсон и я даже думаю, что в пригороды Киева они также будут предпринимать попытку залетать на БПЛА уровня FPV, условно говоря, на каком-то там самолетном FPV", — предупредил Егор Фирсов.

По его словам, на этих территориях, возможно классическая ПВО не будет видеть вражеские беспилотники. Или будет очень дорого использовать против них ракеты ПВО.

"То есть где классическое ПВО не будет видеть вообще или будет видеть, но против какого-то дрона, который стоит, извините, из говна и палок 1,5 тысячи долларов, не будут использовать ракету ПВО. Я думаю, что такие цели противника будут, и нам нужно также действовать (и быть) на шаг впереди и понимать, как мы будем защищаться от таких дронов, как мы будем их сбивать", – пояснил специалист.

Как противодействовать — три аспекта

Егор Фирсов подчеркнул, что меры противодействия в этом случае – это не только применение определенного РЭБ. Любая защита от условного даже FPV-дрона – это комплексные меры.

Маскировка

По словам командира взвода ударных беспилотников, самая простая защита – чем тебя меньше видно, тем лучше. Речь идет о любых туннелях и сетках. Тоннели могут быть не только подземные, но и в зеленых зонах, когда человек едет через посадку.

РЕБ

Фирсов объяснил, что для того, чтобы РЭБ был эффективным, постоянно нужно обновлять и дополнять его. Частоты, на которых работают дроны, постоянно изменяются.

Детектор дронов

"Третья история: спектранализаторы. Это, условно говоря, детектор дронов, на котором ты видишь, если на тебя летит FPV-дрон, ты можешь поймать частоту видеосигнала вражеского дрона и понять – опа, это мое авто, а он летит на меня. И уже 2 раза, например, нашим экипажам он фактически спас жизнь", – рассказал военный.

Он добавил, что важно, чтобы уже сейчас шла подготовка к отражению атак FPV-дронами там, где они вскоре, возможно, смогут атаковать. Об этом должны думать власти.

"Но дело в том, что в тылу за 20–30–40–50 километров, военные администрации должны уже к этому готовиться. Должны быть сетки, коммуникация, компетенция, РЭБы, спектронализаторы и полный алгоритм противодействия", — резюмировал.

Как писал "Телеграф", авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что регулярная модернизация Россией дронов и оснащение их искусственным интеллектом или камерами вряд ли кардинально изменит ход войны, однако может повлиять на него, особенно если Украина не сделает соответствующие выводы. Однако пока не фиксируется массовый запуск таких дронов, их скорее испытывают.