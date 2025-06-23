Повреждена станция метро, есть пострадавшие: власти Киева рассказали о последствиях очередной атаки россиян
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От атаки российских окупантов пострадали семь районов столицы, есть раненые гражданские и повреждения зданий
В Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов есть повреждения в нескольких районах города – в том числе повреждена станция метро. В общей сложности пять человек получили ранения в результате падения обломков сбитых беспилотников и ракет.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По данным городских властей, в результате атаки оккупантов:
- В Голосеевском районе повреждены два автомобиля и бизнес-центр, без пострадавших.
- В Деснянском районе образовалась воронка во дворе жилого дома, без пострадавших.
- В Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом, без пострадавших.
- В Соломенском районе есть последствия падения обломков на пяти локациях. Повреждены учебное заведение и бизнес-центр, возникли несколько пожаров в частном секторе, многие дома остались без окон. Сообщалось о двух пострадавших.
- В Святошинском районе есть последствия в четырех локациях, в том числе возле станции метро. Обломки рухнули на стадионе, рядом с жилыми и нежилыми домами. Вспыхнул пожар на остановке, горит автомобиль. Три человека пострадали из-за атаки, их госпитализировали.
- В Подольском районе в результате падения обломков вспыхнули автомобиль и нежилое строение.
- В Шевченковском районе возник пожар в многоэтажном жилом доме. Также есть пожар еще в одной локации.
Руководитель КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что россияне повредили один из выходов станции метро "Святошин". Похоже, что враг целенаправленно пытался попасть в место, где прячутся от обстрелов гражданские.
"Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория — остановка. Стиль россиян неизменен — бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые скрываются от обстрелов. Здесь пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, без госпитализации. Вся вражеская технологическая машина направлена не на военное превосходство, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий – это российский стиль", – написал он.
По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты применили против Киева ударные беспилотники "шахед". Также враг пытался атаковать столицу баллистическими ракетами "Искандер-М" / KN-23 и крылатыми ракетами "Искандер-К". Противовоздушная оборона обезвредила угрозу.
Отметим, в Киеве во время очередного налета БПЛА в Украину раздались взрывы в ночь на 23 июня. Российские оккупанты пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, противовоздушная оборона ликвидировала угрозы, но есть падение обломков в нескольких районах столицы, в результате атаки пострадали люди.