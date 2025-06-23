Повреждена станция метро, есть пострадавшие: власти Киева рассказали о последствиях очередной атаки россиян

От атаки российских окупантов пострадали семь районов столицы, есть раненые гражданские и повреждения зданий

В Киеве в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов есть повреждения в нескольких районах города – в том числе повреждена станция метро. В общей сложности пять человек получили ранения в результате падения обломков сбитых беспилотников и ракет.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По данным городских властей, в результате атаки оккупантов:

В Голосеевском районе повреждены два автомобиля и бизнес-центр, без пострадавших.

В Деснянском районе образовалась воронка во дворе жилого дома, без пострадавших.

В Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом, без пострадавших.

В Соломенском районе есть последствия падения обломков на пяти локациях. Повреждены учебное заведение и бизнес-центр, возникли несколько пожаров в частном секторе, многие дома остались без окон. Сообщалось о двух пострадавших.

В Святошинском районе есть последствия в четырех локациях, в том числе возле станции метро. Обломки рухнули на стадионе, рядом с жилыми и нежилыми домами. Вспыхнул пожар на остановке, горит автомобиль. Три человека пострадали из-за атаки, их госпитализировали.

В Подольском районе в результате падения обломков вспыхнули автомобиль и нежилое строение.

В Шевченковском районе возник пожар в многоэтажном жилом доме. Также есть пожар еще в одной локации.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что россияне повредили один из выходов станции метро "Святошин". Похоже, что враг целенаправленно пытался попасть в место, где прячутся от обстрелов гражданские.

"Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория — остановка. Стиль россиян неизменен — бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые скрываются от обстрелов. Здесь пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, без госпитализации. Вся вражеская технологическая машина направлена ​​не на военное превосходство, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий – это российский стиль", – написал он.

По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты применили против Киева ударные беспилотники "шахед". Также враг пытался атаковать столицу баллистическими ракетами "Искандер-М" / KN-23 и крылатыми ракетами "Искандер-К". Противовоздушная оборона обезвредила угрозу.

Отметим, в Киеве во время очередного налета БПЛА в Украину раздались взрывы в ночь на 23 июня. Российские оккупанты пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, противовоздушная оборона ликвидировала угрозы, но есть падение обломков в нескольких районах столицы, в результате атаки пострадали люди.