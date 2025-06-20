Украину может накрыть резкое похолодание: каким регионам доставать шубы, а кому шорты

Синоптик удивил прогнозом

Погода в Украине резко изменится в конце июня. Изменение погодных условий коснется большинства регионов страны

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, через несколько дней украинцы могут ожидать снижения температуры воздуха, особенно в дневное время.

Циклон с севера Европы принесет похолодание

Согласно прогнозу метеоролога с 29 июня под влиянием циклоничности с севера Европы начнется новый период похолодания, который охватит практически все регионы Украины. Исключение будет составлять только южная часть страны, где жаркая погода сохранится.

Кроме понижения температуры, заметно усилится ветер преимущественно северо-западного и северного направлений. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температурные показатели по регионам

Самое существенное похолодание коснется северных, западных и центральных регионов страны:

Ночью : +9…+15 градусов тепла.

: +9…+15 градусов тепла. Днем: +19…+25 градусов тепла.

На юге, в центре и Закарпатье температурные показатели будут выше:

Днем : +26…+33 градусов тепла.

: +26…+33 градусов тепла. Ночью: +12…+20 градусов тепла.

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