Києву приготуватися до затяжних дощів? Які прогнози дають синоптики

Парасольку краще поки не залишати вдома

Погода в Києві досі хмарна та мокра, хоча температура вдень літня. Деякі синоптики прогнозують, що, ймовірно, найближчими днями у місті буде сезон опадів, хоча інші кажуть, що вони пройдуть тільки у вівторок.

Упродовж 24-26 червня у столиці температура у денний час коливатиметься близько +22…24 градусів, як передали у Sinoptik. Але в Укргідрометцентрі кажуть, що коридор коливань показників буде від +21…23 градусів. Тобто різниця несуттєва.

За даними Sinoptik, вівторок-четвер обіцяють бути сильно хмарними. Дощі очікуються тільки вдень вівторка.

Повітря вдень прогріється від +22 до +24 градусів, а вночі охолоне до +14…17 градусів. Сила вітрів цими днями не перевищить слабких 4,3 м/с.

Тим часом в Укргідрометцентрі попередили — дощі очікуються переважно щодня, як вдень, так і вночі. Вони не йтимуть лише в нічний час 25 червня, тобто середи.

Показники на термометрах вдень протягом 24-26 червня зафіксуються біля +21…23 градусів, а вночі ж — +13…17 градусів. Найсильніші вітри передбачаються у середу та четвер, адже їх сила сягатиме міцних 12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну за кілька днів заливатиме дощами. Синоптики дали прогноз, кому пощастить найменше.