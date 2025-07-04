Киев в дыму после ночной атаки. Где самая плохая ситуация с воздухом (фото и видео)

Столицу затянуло едким дымом

Дым затянул Киев после масштабной ночной атаки России в ночь на 4 июля. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары и возникло задымление, качество воздуха ухудшилось.

В сети показали задымление в Киеве из-за последствий атаки. Сильное задымление возникло на правом берегу столицы, качество воздуха ухудшилось в Печерском районе.

Карта качества воздуха в Киеве по состоянию на 7:00 4 июля

На утро Киев затянут дымом

Из-за вражеских обстрелов возникло немало пожаров

По данным сайта SaveEcoBot, самое плохое качество воздуха зафиксировано на улице Князов Острожских 39А (Печерский район) — 306 AQI PM2.5. Показатель загрязненности воздуха более 300 единиц оценивается как опасный, такой воздух крайне негативно влияет на людей.

Наиболее опасный воздух на улице Князей Острожских

По адресу Бутышев переулок 11 уровень загрязненности воздуха также очень высокий – 290 PM2.5. Это оценивается как очень нездоровый воздух.

Очень плохой воздух также в Бутышевом переулке

Частицы PM2.5 – это любые твердые объекты, диаметр которых не превышает 2,5 микрометра. Они находятся в воздухе и способны попадать в дыхательные пути.

Шкала оценивания загрязненности воздуха

Атака на Киев в ночь на 4 июля — что известно

Россияне устроили комбинированный обстрел с использованием почти сотни беспилотников, а также аэробалистических ракет "Кинжал", баллистических ракет и крылатых ракет "Искандер-К". Из-за атаки в столице возникло много пожаров, пострадала преимущественно жилая инфраструктура. Известно о 19 пострадавших.

Последствия атаки по данным спасателей:

Соломенский район: частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.

Святошинский район: попадание в 14-этажный жилой дом, возник пожар.

Шевченковский район: под атакой БпЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.

В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков враждебных БПЛА.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 4 июля, город Сергеев Посад в Московской области России подвергся атаке беспилотниками.