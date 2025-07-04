Киев в дыму после ночной атаки. Где самая плохая ситуация с воздухом (фото и видео)
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Столицу затянуло едким дымом
Дым затянул Киев после масштабной ночной атаки России в ночь на 4 июля. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары и возникло задымление, качество воздуха ухудшилось.
В сети показали задымление в Киеве из-за последствий атаки. Сильное задымление возникло на правом берегу столицы, качество воздуха ухудшилось в Печерском районе.
По данным сайта SaveEcoBot, самое плохое качество воздуха зафиксировано на улице Князов Острожских 39А (Печерский район) — 306 AQI PM2.5. Показатель загрязненности воздуха более 300 единиц оценивается как опасный, такой воздух крайне негативно влияет на людей.
По адресу Бутышев переулок 11 уровень загрязненности воздуха также очень высокий – 290 PM2.5. Это оценивается как очень нездоровый воздух.
Частицы PM2.5 – это любые твердые объекты, диаметр которых не превышает 2,5 микрометра. Они находятся в воздухе и способны попадать в дыхательные пути.
Атака на Киев в ночь на 4 июля — что известно
Россияне устроили комбинированный обстрел с использованием почти сотни беспилотников, а также аэробалистических ракет "Кинжал", баллистических ракет и крылатых ракет "Искандер-К". Из-за атаки в столице возникло много пожаров, пострадала преимущественно жилая инфраструктура. Известно о 19 пострадавших.
Последствия атаки по данным спасателей:
Соломенский район: частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.
Святошинский район: попадание в 14-этажный жилой дом, возник пожар.
Шевченковский район: под атакой БпЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.
В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков враждебных БПЛА.
Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 4 июля, город Сергеев Посад в Московской области России подвергся атаке беспилотниками.