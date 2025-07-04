Массированная комбинированная атака россиян на Киев: первые подробности (обновлено)

оккупанты использовали около 100 беспилотников и почти два десятка ракет

Российские оккупанты в ночь на 4 июля устроили массированную комбинированную атаку на Киев. Враг использовал для ударов около ста беспилотников, а также аэробалистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты из района Брянска и крылатые ракеты "Искандер-К". Из-за атаки в столице очень много пожаров, пострадала преимущественно жилищная инфраструктура.

О последствиях атаки сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, подтвердил мэр города Виталий Кличко. Украинские мониторинговые каналы подсчитали количество средств воздушного нападения, которое использовали россияне:

Не менее 100 ударных беспилотников типа "шахед" и/или дронов-имитаторов;

Две аэробалистические ракеты "Кинжал";

От 4 до 10 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

Четыре крылатых ракеты, предварительно "Искандер-К".

В результате атаки Киев охвачен пожарами из-за попадания обломков сбитых ракет и беспилотников – уже насчитывается более 40 очагов возгораний. В КМВА сообщили, что последствия атак фиксируются на многих локациях в ряде районов столицы; под ударами находились также пригороды столицы – Жуляны, Бровары, Васильков. В КМВА и мэрии рассказали о предварительных последствиях очередного масштабного теракта россиян:

Соломенский район : несколько пожаров в жилых домах, пожар на крыше частного дома, пожар на месте стоянки автомобилей, пожар на складских помещениях и административном здании. Падение обломков БПЛА возле жилых домов, на нежилую застройку и гаражный кооператив.

: несколько пожаров в жилых домах, пожар на крыше частного дома, пожар на месте стоянки автомобилей, пожар на складских помещениях и административном здании. Падение обломков БПЛА возле жилых домов, на нежилую застройку и гаражный кооператив. Дарницкий район : падение обломков на открытой территории, падение сбитого дрона без детонации.

: падение обломков на открытой территории, падение сбитого дрона без детонации. Святошинский район : падение обломков, есть пострадавшие. Пожары возникли на территории складов и во дворе 16-этажного жилого дома.

: падение обломков, есть пострадавшие. Пожары возникли на территории складов и во дворе 16-этажного жилого дома. Голосеевский район : падение обломков, повреждено медицинское учреждение, без пожара.

: падение обломков, повреждено медицинское учреждение, без пожара. Шевченковский район : падение обломков, повреждена незаселенная восьмиэтажка, пожар на первом этаже. Пожар в частном секторе.

: падение обломков, повреждена незаселенная восьмиэтажка, пожар на первом этаже. Пожар в частном секторе. Днепровский район: обломки упали на жилые дома и территорию учебного заведения. Обошлось без пожара.

"Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт. Предварительно в результате атаки в столице пострадали восемь человек", – говорится в сообщении Ткаченко.

Киев затянуло дымом от пожаров

Напомним, что с утра 3 июля Россия ударила дронами по Полтаве. Взрывы были зафиксированы у здания территориального центра комплектования (ТЦК). Над городом поднялся мощный столб дыма. По состоянию на 13:00 известно, что погибли два человека, 11 – ранены. После атаки также возник пожар на территории частного жилого дома.