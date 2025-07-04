Київ в диму після нічної атаки. Де найгірша ситуація з повітрям (фото та відео)

Столицю затягло їдким димом

Дим затягнув Київ після масштабної нічної атаки Росії в ніч на 4 липня. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі та виникло задимлення, якість повітря погіршилася.

В мережі показали задимлення у Києві через наслідки атаки. Сильне задимлення виникло на правому березі столиці, якість повітря дуже погіршилася у Печерському районі.

Карта якості повітря у Києві станом на 7:00 4 липня

На ранок Київ затягнутий димом

Через ворожий обстріл виникло чимало пожеж

За даними сайту SaveEcoBot, найгірша якість повітря зафіксована на вулиці Князів Острозьких 39А (Печерський район) — 306 AQI PM2.5. Показник забрудненості повітря у понад 300 одиниць оцінюється як небезпечний, таке повітря вкрай негативно впливає на людей.

Найбільш небезпечне повітря на вулиці Князів Острозьких

За адресою Бутишів провулок 11 рівень забрудненості повітря також дуже високий — 290 PM2.5. Це оцінюється як дуже нездорове повітря.

Дуже погане повітря також у Бутишевому провулку

Частинки PM2.5 — це будь-які тверді об’єкти, діаметр яких не перевищує 2,5 мікрометра. Вони знаходяться в повітрі та здатні потрапляти у дихальні шляхи.

Шкала оцінювання забрудненості повітря

Атака на Київ в ніч на 4 липня — що відомо

Росіяни влаштували комбінований обстріл з використанням майже сотні безпілотників, а також аеробалістичних ракет "Кинджал", балістичних ракет та крилатих ракет "Іскандер-К". Через атаку в столиці виникло багато пожеж, постраждала переважно житлова інфраструктура. Відомо про 19 постраждалих.

Наслідки атаки за даними рятувальників:

Солом'янський район: часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

Святошинський район: влучання у 14-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.

Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 4 липня, місто Сергіїв Посад у Московській області Росії зазнало атаки безпілотниками. Пролунали потужні вибухи, виникла масштабна пожежа.