Київ в диму після нічної атаки. Де найгірша ситуація з повітрям (фото та відео)
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Столицю затягло їдким димом
Дим затягнув Київ після масштабної нічної атаки Росії в ніч на 4 липня. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі та виникло задимлення, якість повітря погіршилася.
В мережі показали задимлення у Києві через наслідки атаки. Сильне задимлення виникло на правому березі столиці, якість повітря дуже погіршилася у Печерському районі.
За даними сайту SaveEcoBot, найгірша якість повітря зафіксована на вулиці Князів Острозьких 39А (Печерський район) — 306 AQI PM2.5. Показник забрудненості повітря у понад 300 одиниць оцінюється як небезпечний, таке повітря вкрай негативно впливає на людей.
За адресою Бутишів провулок 11 рівень забрудненості повітря також дуже високий — 290 PM2.5. Це оцінюється як дуже нездорове повітря.
Частинки PM2.5 — це будь-які тверді об’єкти, діаметр яких не перевищує 2,5 мікрометра. Вони знаходяться в повітрі та здатні потрапляти у дихальні шляхи.
Атака на Київ в ніч на 4 липня — що відомо
Росіяни влаштували комбінований обстріл з використанням майже сотні безпілотників, а також аеробалістичних ракет "Кинджал", балістичних ракет та крилатих ракет "Іскандер-К". Через атаку в столиці виникло багато пожеж, постраждала переважно житлова інфраструктура. Відомо про 19 постраждалих.
Наслідки атаки за даними рятувальників:
Солом'янський район: часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.
Святошинський район: влучання у 14-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.
Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі.
У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.
Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 4 липня, місто Сергіїв Посад у Московській області Росії зазнало атаки безпілотниками. Пролунали потужні вибухи, виникла масштабна пожежа.