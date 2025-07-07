Компания "молодого регионала" Шкиля получила миллиард на достройку моста в Киеве: что не так с тендером
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Журналисты нашли десятки миллионов гривен переплаты лишь за песок
Бывший глава западного крыла "Молодых регионов" (молодежная организация "Партии Регионов"), а ныне бизнесмен Максим Шкиль получил от киевских властей 1,18 миллиарда гривен на строительство Подольского моста. При этом в тендерной документации имеются признаки закупки стройматериалов по существенно завышенным ценам.
Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші". Там указано, что компания Шкиля "Автострада" заложила цену песка на уровне 541 грн за 1 кубометр. Аргументировать такую цену компания решила ссылкой на базу данных Агентства по восстановлению. Однако в базе цена указана на уровне 485 гривен.
Учитывая, что для строительства Подольского моста необходимо почти 68 тысяч кубометров песка, сумма переплаты выходит значительная
Расследователи отмечают, что в базе данных Агентства есть возможность для манипуляции с цифрами. Информация о ценах материалов собирается из открытых источников от компаний, которые готовы публично ее озвучить. Однако большинство компаний готовы назвать цену лишь после контакта с потенциальным покупателем, а потому в базу данных актуальная информация попадает очень редко.
В качестве примера приводится то, что в мае в таблице появилось лишь 4 наименования компаний. Из них лишь одна компания подала заявку через Службу восстановления и развития Киевской области. Речь идет об ООО "Гірничодобувна компанія-СБК", которая предлагает песок по 170 грн за кубометр.
Однако остальные компании предложили цены значительно выше. Это связано с тем, что подавали их частные предприятия, которые занимаются перепродажей песка, а не его добычей или производством. Журналисты отмечают, что завышая цену на определенные категории товаров в базе данных, те же или связанные через бизнес-партнеров компании могут ссылаться на нее при определении стоимости своих же услуг.
Журналисты отмечают, что таким образом в базе удалось поднять стоимость песка до 485 гривен, на фоне чего 570 гривен для строительства Подольского моста уже не выглядят настолько серьезным повышением. Однако если бы его заказывали у реального производителя, а не перекупщика, то даже по цене в 200 гривен за кубометр на его закупку пришлось бы выделить 14 миллионов гривен. А по факту выделено 37 миллионов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что национальный комплекс "Экспоцентр Украины" планирует потратить почти 22,6 миллиона гривен на благоустройство и озеленение своей территории — соответствующий тендер уже объявлен.