Компания "молодого регионала" Шкиля получила миллиард на достройку моста в Киеве: что не так с тендером

Журналисты нашли десятки миллионов гривен переплаты лишь за песок

Бывший глава западного крыла "Молодых регионов" (молодежная организация "Партии Регионов"), а ныне бизнесмен Максим Шкиль получил от киевских властей 1,18 миллиарда гривен на строительство Подольского моста. При этом в тендерной документации имеются признаки закупки стройматериалов по существенно завышенным ценам.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші". Там указано, что компания Шкиля "Автострада" заложила цену песка на уровне 541 грн за 1 кубометр. Аргументировать такую цену компания решила ссылкой на базу данных Агентства по восстановлению. Однако в базе цена указана на уровне 485 гривен.

Учитывая, что для строительства Подольского моста необходимо почти 68 тысяч кубометров песка, сумма переплаты выходит значительная

Стоимость песка из тендерной документации. Цена указана без НДС

Расследователи отмечают, что в базе данных Агентства есть возможность для манипуляции с цифрами. Информация о ценах материалов собирается из открытых источников от компаний, которые готовы публично ее озвучить. Однако большинство компаний готовы назвать цену лишь после контакта с потенциальным покупателем, а потому в базу данных актуальная информация попадает очень редко.

В качестве примера приводится то, что в мае в таблице появилось лишь 4 наименования компаний. Из них лишь одна компания подала заявку через Службу восстановления и развития Киевской области. Речь идет об ООО "Гірничодобувна компанія-СБК", которая предлагает песок по 170 грн за кубометр.

Однако остальные компании предложили цены значительно выше. Это связано с тем, что подавали их частные предприятия, которые занимаются перепродажей песка, а не его добычей или производством. Журналисты отмечают, что завышая цену на определенные категории товаров в базе данных, те же или связанные через бизнес-партнеров компании могут ссылаться на нее при определении стоимости своих же услуг.

Предложения на продажу песка в базе Агентства восстановления

Журналисты отмечают, что таким образом в базе удалось поднять стоимость песка до 485 гривен, на фоне чего 570 гривен для строительства Подольского моста уже не выглядят настолько серьезным повышением. Однако если бы его заказывали у реального производителя, а не перекупщика, то даже по цене в 200 гривен за кубометр на его закупку пришлось бы выделить 14 миллионов гривен. А по факту выделено 37 миллионов.

Проект моста

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что национальный комплекс "Экспоцентр Украины" планирует потратить почти 22,6 миллиона гривен на благоустройство и озеленение своей территории — соответствующий тендер уже объявлен.