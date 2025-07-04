СМИ сообщили об обысках у Резникова: что за повод и изъяли ли что-либо (обновлено)

Обыски, вероятно, застали экс-министра врасплох — предупреждений не было

В четверг, 3 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у эксминистра обороны Алексея Резникова. Ранее имя должностного лица уже фигурировало в деле о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Об этом сообщили источники "ZN.UA" в правоохранительных органах.

По предварительным данным, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по поставке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. В то же время, еще в апреле представители НАБУ заявляли, что Резников не имел статуса подозреваемого в этом деле, хотя досудебное следствие продолжалось и продолжается.

Судя по ходу обысков, эксминистр не был предупрежден о планируемых действиях правоохранителей. В ходе досмотра детективы изъяли один из телефонов, который, по имеющейся информации, не был официально задекларирован, а также ряд документов, имеющих важное значение для следствия. В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре воздерживаются от комментариев на этот счет.

В то же время, по данным "РБК-Украина", обыски проходили у Резникова не 4 июля, а раньше. "Никаких документов не находили и не изымали. И "левых телефонов" тоже", — отметил информатор издания.

По информации "Украинской правды", 30 июня были проведены следственные действия в рамках расследования по закупке продуктов для армии по завышенным ценам — так называемого дела о "куриных яйцах по 17 гривен".

Резников вернулся из отпуска за границей. По словам собеседников УП, у него изъяли личный телефон: "Телефон не очищен, с чатами, сейчас его изучают".

Что известно

2 апреля НАБУ сообщило об обнаружении факта хищения более 733 миллионов гривен в процессе закупки пищевых продуктов для украинской армии. Кроме того, обнаружена попытка растраты еще 788 миллионов гривен. В преддверии этого заявления источники "ZN.UA" информировали об объявлении подозрений фигурантам громкого дела в отношении "яиц по 17 гривен" и других контрактов на поставку пищи для военнослужащих. Среди лиц, фигурирующих в материалах дела, — поставщик продовольствия Татьяна Глиняна, несколько руководителей коммерческих структур, а также бывший глава Департамента военного обеспечения Минобороны Богдан Хмельницкий.

На следующий день после заявления НАБУ руководитель Первого главного подразделения детективов Александр Абакумов публично заявил, что Алексей Резников не является подозреваемым.

Расследование Бюро началось после публикации в январе 2023 материала "ZN.UA" о закупке Минобороны яиц по 17 гривен за штуку. Ранее фигурантов документировали другие правоохранители, однако после открытия производства НАБУ потребовало дело и задокументировало действия должностных лиц и поставщиков.

Расследование вызвало резонанс, ведь речь шла о контракте на 13 миллиардов гривен с фирмой с уставным капиталом 1000 грн — фактически "прокладкой" во время войны.

По данным источников, в период скандала подразделения Минобороны по антикоррупционной работе и аудиту находились под контролем чиновника Замлинского.

В январе 2023-го с должностей уволили заместителя министра Шаповалова и главу вещевого обеспечения ВСУ Хмельницкого. Впоследствии объявили подозрения в растрате и препятствии деятельности ВСУ (ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 1 УКУ). Эти обвинения касаются не яиц, а закупки некачественных бронежилетов. Дело передано в суд.