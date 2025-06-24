Подстроили тендер под компанию, которая торговала с Россией? Участники торгов жалуются на "Газсети"

Требование было отменено 12 июня, как сообщается в документации заказчика

8 мая 2025 года АО "Оператор газораспределительных сетей Украины" объявило тендер на закупку специальной защитной обуви на сумму более 54 млн. грн. Через месяц после старта процедура была отменена — официально из-за "невозможности устранения нарушений". Однако анализ документов и свидетельств участников торгов указывают на другую причину — попытку адаптировать условия закупки под одну конкретную компанию со следами связей с Россией.

Как изменялись условия

После объявления тендера "Газораспределительные сети Украины" обновили Приложение 1 тендерной документации, содержащее алгоритм проверки участников закупок. В частности, из комплаенс-требований исчез запрет на участие компаний, которые с начала полномасштабной войны имели или имеют связи с Россией, Беларусью, Ираном или другими государствами, поддерживающими агрессию против Украины. Именно эта норма ранее блокировала участие в закупках компании "Таланлегпром".

После смены регламента ООО "Таланлегпром" подало предложения на все 6 лотов. По информации источников издания "Подробности", именно под эту компанию и были сделаны изменения, чтобы позволить ей участие, несмотря на проблемную историю.

Протокол об отмене решения закупки

Кому принадлежит "Таланлегпром"

ООО "Таланлегпром" — часть группы "Талан" — производителя популярной обуви, которая пользуется спросом, в том числе среди военных, а также поставляется в ВСУ и Нацгвардию. Группа связывается с экс-нардепом Николаем Лавриком – в 2000-х он дважды возглавлял Сумскую областную государственную администрацию, а также некоторое время был председателем Черниговской ОГА. В 2014 году стал народным депутатом VIII созыва от Блока Петра Порошенко, однако, согласно данным ИА "Слово и Дело", не выполнил ни одного предвыборного обещания. До 2024 года компания импортировала комплектующие из России, в частности от компании "Спецобувьтрейд" — специализированного производителя спецобуви, зарегистрированного на сына народного депутата Андрея Лаврика. Владелец "Спецобувьтрейда" также был основателем еще одной обувной компании в РФ — "А Хилл". Обе фирмы ликвидированы только в 2023-2024 годах. Официальным представителем группы "Талан" в регионе до сих пор остается компания "Спецобувьторг" в Казахстане.

Николай Лаврик, народный депутат из Сумской области

С 2017 года "Таланлегпром" находился в перечне компаний, которым запрещено участие в госзакупках, однако , несмотря на это, регулярно получал подряды на миллионы гривен. год ООО "Таланлегпром" и ООО "Таланпром" поставляли продукцию в РФ на общую сумму 36,6 млн. долларов.

Андрей Лаврик (слева) с европейскими партнерами компании WL Gore & Associates

Название "Таланпром" появлялось и в уголовных расследованиях. По данным полиции Киева, должностные лица пограничной службы и Минобороны с 2018 по 2021 год способствовали заключению сделок с "Таланпромом" на более 60 млн грн — несмотря на то, что продукция имела признаки низкого качества и была закуплена по завышенным.

Почему отменили тендер

Официальная причина отмены тендера — "невозможность устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок". Участница закупок, директор компании "Валтекс" Анна Жилко, объяснила "Телеграфу", что процедуру свернули после того, как стало понятно: один из участников, компания "Таланпром", подавшая одно из самых низких ценовых предложений, не пройдет проверку из-за положения "Стопинформации".

"Суть в том, что они не смогли их акцептовать. Соответственно, отменили полностью закупку. "Таланпром" вел свою деятельность в России до 2024 года. То есть заказчик изменил регламент, фактически расчистил дорогу компании, у которой есть связи с Российской Федерацией", – сообщила Анна. Ее компания уже написала жалобу и ожидает ее рассмотрения.

Вместе с тем, стоит отметить, что в тендерной документации, подаваемой компанией "Таланпром", есть справка об отсутствии связей с РФ, полученная 9 мая 2025 года, в которой указывается, что компания подтвердила отсутствие юридических или деловых отношений не только с Россией, но и с Республикой Беларусь и Ираном.

Справка "Таланпром" об отсутствии связей с РФ

АО "Оператор газораспределительных сетей Украины", известный как "Газсети", — это акционерное общество, отвечающее за эксплуатацию газораспределительной инфраструктуры по всей стране. Ранее эти функции выполняли областные газовые компании, однако с реформой рынка природного газа они были переданы в управление компании, входящей в структуру Группы "Нафтогаз".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что национальный комплекс "Экспоцентр Украины" планирует потратить почти 22,6 миллиона гривен на благоустройство и озеленение своей территории — соответствующий тендер уже объявлен.