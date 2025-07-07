Компанія "молодого регіонала" Шкіля отримала мільярд на добудову моста у Києві: що не так з тендером
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Журналісти знайшли десятки мільйонів гривень переплат лише за пісок
Колишній голова західного крила "Молодих регіонів" (молодіжна організація "Партії Регіонів"), а нині бізнесмен Максим Шкіль отримав від київської влади 1,18 мільярда гривень на будівництво Подільського мосту. При цьому тендерна документація має ознаки закупівлі будматеріалів за істотно завищеними цінами.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші". Там вказано, що компанія Шкіля "Автострада" заклала ціну піску на рівні 541 грн за 1 кубометр. Аргументувати таку ціну компанія вирішила посиланням на базу даних Агентства відновлення. Однак у базі ціна вказана на рівні 485 гривень.
Враховуючи, що для будівництва Подільського мосту необхідно майже 68 тисяч кубометрів піску, сума переплат виходить значна
Розслідувачі зазначають, що в базі даних Агентства є можливість для маніпуляції з цифрами. Інформація про ціни матеріалів збирається з відкритих джерел від компаній, які готові публічно її озвучити.
Як приклад наводиться те, що у травні у таблиці з’явилося лише 4 найменування компаній. З них лише одна компанія подала заявку через Службу відновлення та розвитку Київської області. Йдеться про ТОВ "Гірничодобувна компанія-СБК", яке пропонує пісок по 170 грн за кубометр.
Проте решта компаній запропонувала ціни значно вищі. Це пов’язано з тим, що подавали їх приватні підприємства, які займаються перепродажем піску, а не його видобутком чи виробництвом. Журналісти зазначають, що завищуючи ціну на певні категорії товарів у базі даних, ті ж чи пов’язані через бізнес-партнерів компанії можуть посилатися на неї при визначенні вартості своїх послуг.
Журналісти зазначають, що таким чином у базі вдалося підняти вартість піску до 485 гривень, на тлі чого 570 гривень для будівництва Подільського мосту вже не виглядають настільки серйозним підвищенням. Однак якби його замовляли у реального виробника, а не перекупника, то навіть за ціною 200 гривень за кубометр на його закупівлю довелося б виділити 14 мільйонів гривень. А за фактом виділено 37 мільйонів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що національний комплекс "Експоцентр України" планує витратити майже 22,6 мільйона гривень на благоустрій та озеленення своєї території – відповідний тендер уже оголошено.