Компанія "молодого регіонала" Шкіля отримала мільярд на добудову моста у Києві: що не так з тендером

Журналісти знайшли десятки мільйонів гривень переплат лише за пісок

Колишній голова західного крила "Молодих регіонів" (молодіжна організація "Партії Регіонів"), а нині бізнесмен Максим Шкіль отримав від київської влади 1,18 мільярда гривень на будівництво Подільського мосту. При цьому тендерна документація має ознаки закупівлі будматеріалів за істотно завищеними цінами.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші". Там вказано, що компанія Шкіля "Автострада" заклала ціну піску на рівні 541 грн за 1 кубометр. Аргументувати таку ціну компанія вирішила посиланням на базу даних Агентства відновлення. Однак у базі ціна вказана на рівні 485 гривень.

Враховуючи, що для будівництва Подільського мосту необхідно майже 68 тисяч кубометрів піску, сума переплат виходить значна

Вартість піску із тендерної документації. Ціна вказана без ПДВ

Розслідувачі зазначають, що в базі даних Агентства є можливість для маніпуляції з цифрами. Інформація про ціни матеріалів збирається з відкритих джерел від компаній, які готові публічно її озвучити.

Як приклад наводиться те, що у травні у таблиці з’явилося лише 4 найменування компаній. З них лише одна компанія подала заявку через Службу відновлення та розвитку Київської області. Йдеться про ТОВ "Гірничодобувна компанія-СБК", яке пропонує пісок по 170 грн за кубометр.

Проте решта компаній запропонувала ціни значно вищі. Це пов’язано з тим, що подавали їх приватні підприємства, які займаються перепродажем піску, а не його видобутком чи виробництвом. Журналісти зазначають, що завищуючи ціну на певні категорії товарів у базі даних, ті ж чи пов’язані через бізнес-партнерів компанії можуть посилатися на неї при визначенні вартості своїх послуг.

Пропозиції на продаж піску у базі Агентства відновлення

Журналісти зазначають, що таким чином у базі вдалося підняти вартість піску до 485 гривень, на тлі чого 570 гривень для будівництва Подільського мосту вже не виглядають настільки серйозним підвищенням. Однак якби його замовляли у реального виробника, а не перекупника, то навіть за ціною 200 гривень за кубометр на його закупівлю довелося б виділити 14 мільйонів гривень. А за фактом виділено 37 мільйонів.

Проект мосту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що національний комплекс "Експоцентр України" планує витратити майже 22,6 мільйона гривень на благоустрій та озеленення своєї території – відповідний тендер уже оголошено.