В Киеве хотят потратить десятки миллионов на озеленение ВДНХ во время войны (детали тендера)

У подрядчика будет 5 месяцев, чтобы выполнить все работы

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" объявил тендер на проведение работ по благоустройству и озеленению своей территории. На эти цели предусмотрено почти 22,6 млн гривен.

Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Аукцион состоится 30 июня.

Заказчиком выступает непосредственно Национальный комплекс ВДНХ. Все работы должны быть выполнены в течение 5 месяцев после заключения договора, но не позднее 31 июля 2026 года.

Тендер

В планах – земляные работы, прокладка системы автоматического полива, посадка растений, устройство покрытий и мощения, а также обустройство садово-парковой зоны. Место проведения работ – проспект Академика Глушкова, 1.

Напомним, что КП "Киевтеплоэнерго" объявило масштабный тендер на закупку форменной защитной одежды для своих сотрудников. На закупку курток, штанов и жилеток выделят более 11 миллионов гривен.

Покупка разделена на два лота. Первый включает приобретение комплектов одежды для защиты от холода, механических воздействий и производственных загрязнений. Среди них костюмы из хлопчатобумажных тканей, утепленные сварочные костюмы с огнестойкой отделкой, а также куртки для инженерно-технического персонала.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина за 2 миллиарда построит новый КПП на границе. Работы хотят завершить до конца 2028 года.