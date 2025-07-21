Киев на утро после атаки затянуло дымом: какое качество воздуха в столице (карта, фото)
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Местные паблики показали, как сейчас выглядит столица
Взрывы в Киеве в ночь на 21 июля звучали во многих районах столицы. В результате попаданий и падения обломков возникали пожары, что могло способствовать ухудшению воздуха.
Зато ситуация сейчас находится в пределах нормы. Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Saveecobot.
Там отмечается, что по состоянию на 07:00 индекс качества атмосферного воздуха в столице составляет 38 баллов по шкале AQI PM2.5, что соответствует хорошему уровню загрязнения с минимальным влиянием на здоровье киевлян.
По данным интерактивной карты мониторинга качества воздуха, несмотря на ночные обстрелы, экологическая ситуация в городе не испытала критического ухудшения. Подавляющее большинство мониторинговых станций по всему Киеву фиксируют показатели в зеленой зоне – от 6 до 48 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии атмосферы.
Лишь одиночные районы демонстрируют умеренно повышенные уровни — отдельные станции показывают значение в оранжевой зоне (51-100 баллов).
Ян Доброносов во время воздушной атаки показал, как выглядел рассвет в Киеве. На кадрах заметен дым.
Телеграм-каналы показывают, как выглядит столица утром 21 июля. На фото и видео заметен дым.
Обстрел Украины — что известно
Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов.
Взрывы из-за РФ были слышны по меньшей мере в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.
Кроме того, утром, 21 июля, по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной в очередной раз стал взлет МиГ-31К.
После этого военные начали фиксировать движение скоростной цели (ракеты). Сначала она фиксировалась в Житомирской области, после чего улетела в направлении Ивано-Франковска.