Киев на утро после атаки затянуло дымом: какое качество воздуха в столице (карта, фото)

Местные паблики показали, как сейчас выглядит столица

Взрывы в Киеве в ночь на 21 июля звучали во многих районах столицы. В результате попаданий и падения обломков возникали пожары, что могло способствовать ухудшению воздуха.

Зато ситуация сейчас находится в пределах нормы. Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Saveecobot.

Там отмечается, что по состоянию на 07:00 индекс качества атмосферного воздуха в столице составляет 38 баллов по шкале AQI PM2.5, что соответствует хорошему уровню загрязнения с минимальным влиянием на здоровье киевлян.

По данным интерактивной карты мониторинга качества воздуха, несмотря на ночные обстрелы, экологическая ситуация в городе не испытала критического ухудшения. Подавляющее большинство мониторинговых станций по всему Киеву фиксируют показатели в зеленой зоне – от 6 до 48 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии атмосферы.

Лишь одиночные районы демонстрируют умеренно повышенные уровни — отдельные станции показывают значение в оранжевой зоне (51-100 баллов).

Ян Доброносов во время воздушной атаки показал, как выглядел рассвет в Киеве. На кадрах заметен дым.

Киев в огне. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Киев во время атаки. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Телеграм-каналы показывают, как выглядит столица утром 21 июля. На фото и видео заметен дым.

Обстрел Украины — что известно

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов.

Взрывы из-за РФ были слышны по меньшей мере в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Кроме того, утром, 21 июля, по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной в очередной раз стал взлет МиГ-31К.

После этого военные начали фиксировать движение скоростной цели (ракеты). Сначала она фиксировалась в Житомирской области, после чего улетела в направлении Ивано-Франковска.