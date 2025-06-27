Антишахедное решение уже есть. Как Украина адаптируется к новым атакам — министр обороны

Умеров раскрыл детали новых украинских разработок

Украина нашла эффективное решение по борьбе с вражескими дронами-камикадзе после трех лет системной работы. Одно из новых изделий показало более высокую эффективность, чем ожидали разработчики.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на закрытой встрече, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". "И антишахедное решение уже есть — одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали", — сказал глава министерства.

Россия наращивает атаки, используя до 500 "шахедов" за ночь в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами. Такая тактика имеет целью истощить украинскую противовоздушную оборону и создать психологическое давление на население.

Украинские специалисты постоянно адаптируют оборонные системы к изменениям во враждебной тактике. "Решения, которые в начале войны показывали высокую эффективность, со временем теряли ее, когда враг менял тактику. Например, группы МВГ были полезны определенный период, но теперь их эффективность начинает снижаться", — сказал Рустем Умеров.

Украина использует дроны-перехватчики и другие технологии, детали которых сознательно не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что России приходится просить КНДР о солдатах. Министр обороны поделился деталями.