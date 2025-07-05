Могут взрываться через 20 часов? Россия сделала "шахеды" еще более опасными (фото)

Взрыв такого БПЛА может увеличить количество жертв

Россия продолжает атаковать Украину модернизированными дронами, имеющими дополнительные взрывные элементы. Так, после атаки в Харьковской области были зафиксированы такие осколочные элементы.

Как отметил Межрегиональный центр гуманитарного разминирования, они могут взрываться до 20 часов после сброса.

"БПЛА имели кассетные боеприпасы, которые начинали взрываться один за другим в промежутке от 2 до 6 часов, а последний через 20 часов", — говорится в сообщении.

В "шахедах" есть осоколочные элементы

Осколочные элементы в "шахедах"

На фото показаны элементы, к которым нельзя приближаться. Они появляются после попадания или падения дрона в результате его взрыва. Образовавшаяся от этого взрывная волна разбрасывает осколочные элементы на расстояние нескольких метров. Поэтому их можно обнаружить даже не у эпицентра взрыва.

Россия сознательно использует дроны, напичканные осколочными элементами или шрапнелью, чтобы причинять максимальный ущерб при атаках. К тому же это в разы усложняет спасательные операции на местах попадания.

Напомним, что, по версии Ивана Ступака, бывшего сотрудника СБУ и военного аналитика, именно дрон со шрапнелью мог стать причиной гибели пилота F16 Максима Устименко. Ведь, вероятно, во время атаки его обломки, пули поразили самолет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне для ударов по Украине использовали БПЛА "Шахед" с новым типом боеголовки. Теперь в ней может содержаться легковоспламеняющееся вещество, которое очень сложно потушить.