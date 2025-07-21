Ракетная атака на Украину: Ту-95МС совершили пусковые маневры, также были пуски "Калибров" (обновляется)

Россияне применили дроны, а также ракеты с кораблей и бомбардировщиков

Российские оккупанты в ночь на 21 июля устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал в ударе остатки своей стратегической авиации – четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС, носителей ракет Х-101. Также проявились остатки Черноморского флота с ракетами "Калибр". Кроме этого, на Украину налетело много ударных беспилотников и дронов-имитаторов.

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02:55 Взлет двух МиГ-31К с "Саваслейки". Угроза атаки ракетами Х-47М2 "Кинжал".

02:50 Первые два "Калибра" летят в сторону Дмитрова, также в воздушном пространстве есть еще ракеты.

02:40 Первые "Калибры" фиксируются в воздушном пространстве Украины. Количество устанавливается.

02:25 Харьков и Киев были под атакой российских БПЛА. В Харькове раздалось 11 взрывов, Киев продолжает находиться под атакой. Мониторы подтверждают возможный пуск Х-101 из Пензенской области РФ. Ракеты можно ожидать примерно до 03:10, если пуски были реальными. Также в воздушном пространстве Украины ~110 дронов.

02:20 Зафиксированы пуски ракет "Калибр" с акватории Черного моря, точное количество не сообщается. "Калибры" можно ожидать в течение 20-40 минут.

02:10 Сообщается о пусковых маневрах Ту-95МС возле первого пускового рубежа. Если пуски были реальными, то можно ожидать вражеские ракеты в течение 40-60 минут.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ударными беспилотниками. Мишенью очередной российской ракетной атаки вновь была избрана именно гражданская инфраструктура, под атакой были преимущественно Львов, Луцк и Черновцы.

До этого россияне дважды за 5 июля поднимали в атмосферу МиГ-31К. Запуск "Кинжалов" был во время первого взлета, взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Также в ночь на 9 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в нескольких городах, работали системы ПВО. Россияне применили 728 ударных дронов, семь крылатых и шесть аэробаллистических ракет. Главным направлением атаки был Луцк. А 4 июля враг устроил 12-часовую комбинированную атаку на Киев.

Последняя ракетная атака по Украине произошла в ночь на 19 июля. Главной мишенью врага стал Павлоград. Враг ударил по городу ракетами и беспилотниками, взрыв раздавался за взрывом. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал минувшие ночь и утро "адскими" для Павлограда.