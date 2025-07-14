Россия нашла новую тактику применения "шахедов", которую не выдержит ни одна столица

Западные партнеры называют способность украинской ПВО справиться с такими атаками "чудом"

Ударные дроны типа Shahed, которые Россия активно применяет в войне против Украины, все чаще используются по новой боевой схеме. Речь идет о массированных одновременных атаках по разным направлениям, которые создают чрезмерную нагрузку даже на самые современные системы противовоздушной обороны. Ни один город мира, включая столицы стран НАТО, не способен полноценно противостоять такой волне.

Об этом военный эксперт Сергей Безкрестнов ("Флэш") заявил в эфире Radio NV, отметив: враг адаптирует тактику применения дронов, чтобы обойти украинскую мобильную оборону.

"Понимая, что мы преимущественно используем мобильные огневые группы, дроны начали заходить на больших высотах – до 2-4 км. Из таких высот попасть из пулемета по цели – крайне сложно", – пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас "шахеды" скапливаются вокруг города, а затем одновременно заходят с нескольких сторон, прорывая оборону количеством.

"Я общался на эту тему с иностранными коллегами, отвечающими за ПВО в своих странах. Они признают: ни одна столица мира, включая системы Patriot, не выдержит одновременного удара, образно говоря, 500 воздушных целей в формате "шахедов" одновременно со всех сторон", — заявил Бескрестнов. По его мнению, даже многоуровневая западная ПВО преимущественно рассчитана на защиту от крылатых или баллистических ракет, но не на атаку нескольких сот беспилотников одновременно. По словам эксперта, именно поэтому западные партнеры называют работу украинских сил ПВО "чудом".

Напомним, ранее Телеграф писал, что визит спецпредставителя США Кита Келлога в Киев вызвал заметный общественный интерес и породил ряд предположений. В частности, обсуждается, будет ли сдерживать присутствие представителя команды Дональда Трампа ракетные и дроновые атаки России на украинскую столицу. Согласно имеющейся информации, визит Келлога в Украину продлится ориентировочно неделю.