Київ на ранок після атаки затягло димом: яка якість повітря у столиці (карта, фото)

Місцеві пабліки показали, як зараз виглядає столиця

Вибухи у Києві у ніч на 21 липня лунали в багатьох районах столиці. Внаслідок влучань і падіння уламків виникали пожежі, що могло посприяти погіршенню повітря.

Натомість ситуація наразі у межах норми. Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Saveecobot.

Там зазначається, що станом на 07:00 індекс якості атмосферного повітря у столиці становить 38 балів за шкалою AQI PM2.5, що відповідає "доброму рівню" забруднення з мінімальним впливом на здоров'я киян.

За даними інтерактивної карти моніторингу якості повітря, попри нічні обстріли, екологічна ситуація в місті не зазнала критичного погіршення. Переважна більшість моніторингових станцій по всьому Києву фіксує показники в зеленій зоні — від 6 до 48 балів, що свідчить про задовільний стан атмосфери.

Лише поодинокі райони демонструють помірно підвищені рівні — окремі станції показують значення в помаранчевій зоні (51-100 балів). Найвищий локальний показник зафіксовано в центральній частині міста — 135 балів, що все ще не досягає критичних значень.

Ян Доброносов під час повітряної атаки показав, як виглядав світанок у Києві. На кадрах помітно дим.

Київ у вогні. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Київ під час атаки. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Телеграм-канали показують, як виглядає столиця зранку 21 липня. На фото та відео помітно дим.

Обстріл України — що відомо

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів.

Вибухи через таки РФ були чутні щонайменше в Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Окрім цього, зранку, 21 липня, по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною вкотре став зліт МіГ-31К.

Після цього військові почали фіксували рух швидкісної цілі (ракети). Спочатку вона фіксувалася у Житомирській області, після чого полетіла в напрямку Івано-Франківська.