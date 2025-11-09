Первый снег заметили в Киеве: явление сняли на видео

Киевляне сомневаются, действительно ли на улице идет снег, ведь за окном наблюдается плюсовая температура

В Киеве, несмотря на прогнозы синоптиков, пошел снег. "Белых мух" заметили в разных районах города.

Столичные паблики показывают, как населенный пункт потихоньку начинает засыпать осадками в виде снега. Об этом пишет "Телеграф".

Что нужно знать

В Киеве заметили осадки в виде снега

Синоптики прогнозировали дождь и плюсовую температуру

Настоящий первый снег ожидают только в середине ноября

Скажем, достаточно обильный снег зафиксировали в районе железнодорожного вокзала.

Также в сети показали, как редкие снежинки падали на Виноградаре.

Кроме того, продемонстрировали, как снег идет в Голосеевском районе, на территории экспоцентра.

Впрочем, подавляющее большинство комментаторов не верили кадрам, снятым на ВДНХ. Киевляне подчеркивают, что на улице наблюдается плюсовая температура, потому это, скорее всего, мелкий дождь.

Киевляне комментируют снег

Тем более что в Киеве прогнозировали умеренный мелкий, но дождь.

Долго ли пролежит вероятный снег

Следует отметить, что согласно прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 10 ноября, по территории Киева и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь.

Температура ночью будет составлять 4-9 градусов тепла, а днем она будет достигать 8-13 градусов, поэтому нереально, что снег, возможно, наблюдавшийся в городе, останется надолго.

Напомним, "Телеграф" писал, что настоящий первый снег в Киеве прогнозируют примерно на 17-18 ноября.