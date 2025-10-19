Первый "снег" посреди октября испугал киевлян: что это было на самом деле

Осадки, которые заметили в Вышгороде, характерны для переходного периода, когда температура колеблется около нуля

В Вышгороде сняли "зимние" кадры, всего лишь имитирующие покрытый снегом пейзаж. Настоящие снегопады еще впереди.

В воскресенье, 19 октября, в Вышгороде под Киевом выпал первый снег. Об этом сообщили в одном из местных telegram-каналов, выложив две фотографии с "доказательствами".

На них белый слой снега покрывает землю, зеленую траву, желтые листья и садовые дорожки у виноградной лозы.

Эту новость подхватило много ресурсов в сети, отмечая, что в Киевщину в конце концов пришла настоящая зима. По крайней мере, ее маленький кусочек.

Впрочем, информацию о якобы покрывшем Вышгород снеге опровергли. На одном из каналов подчеркнули, что это в действительности был град. Или, вероятнее, судя по фото, обычная снежная крупа. Осадки этого вида в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм выпадают осенью или весной при температуре около 0 градусов при неустойчивой погоде.

Тем более, что на одном из местных каналов хвастались, как красиво выглядит Вышгород в желто-багровых одеждах из листьев, и о снеге там не было ни слова.

Погода в Киеве и области на 20 октября

Погода в Украине на 20 октября

Стоит отметить, что снег в Киевской области все же будет. Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в понедельник, 20 октября, на территории Киевской области и самой столицы будет облачно, дождь. Местами ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в регионе ночью 1-6 тепла, днем 7-9°.

Напомним, "Телеграф" писал, что 18 октября в некоторых районах Ивано-Франковской области неожиданно выпал снег. Кадры осадков активно распространялись в местных группах.