Зима дышит в спину: названа дата, когда Киев может накрыть первый снег

Вскоре в столице может состояться "репетиция" зимы

Примерно через две недели в Киеве можно будет увидеть снег. Такой прогноз дают разные синоптические ресурсы.

В столице, по прогнозам синоптиков, снеговые осадки начнутся в середине ноября. "Телеграф" рассказывает, когда именно киевляне смогут увидеть долгожданный снег.

Что нужно знать

Первый снег в Киеве прогнозируют примерно на 17-18 ноября

Погодные сайты приводят разные даты, но оба указывают середину ноября

Долгосрочные прогнозы, как правило, уточняются, поэтому точная дата еще может измениться

Скажем, сайт Meteofor прогнозирует, что снег в ноябре появится 17 числа. В этот день ожидается небольшой снег с дождем. Температура воздуха днем будет +4, а ночью спустится до +1. Снежить будет почти целую неделю, а температура будет колебаться от +4 до +3, причем ночью отметка будет достигать уже нуля градусов.

Прогноз погоды в Киеве на ноябрь по версии сайта Meteofor

Другой сайт погоды Meteo.ua "перенес" первый "снегопад" на 18 ноября. Его температурные прогнозы несколько строже и воздух ночью уже может достигать от 2 до 8 градусов с отметкой "минус". Днем она составит +2…-4.

Прогноз погоды в Киеве на ноябрь по версии сайта Meteo.ua

Следует отметить, что долгосрочные прогнозы погоды очень часто бывают неточными. В дальнейшем метеорологические данные могут обновляться, поэтому прогнозы будут корректироваться и уточняться.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу", что ноябрь в Украине обещает быть спокойным и прохладным, но без настоящей зимы. Первые намеки на снег появятся только во второй половине месяца, когда температура начнет опускаться до нуля.