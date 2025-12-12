Морозы – не самое страшное? Что максимально влияет на время отключения света в Киеве

Эксперт развеял миф об умышленном ограничении электроснабжения Киева

На днях в Киев придут морозы -3°C/-4°C, но это не повлияет серьезно на энергосистему и график отключений. Так что блэкаутов в Киеве и области на этой неделе не ожидается.

Что нужно знать:

Энергосистема столицы сейчас может обеспечить себя только на 20-25%

Основные факторы отключений – сетевые ограничения и поврежденные генерирующие мощности

Ожидаемое количество отключений — 2-4 очереди до конца зимы

О ситуации в столице в эфире Киев24 рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко. Он также пояснил, что больше всего на длительность отключений и общее состояние системы влияют сетевые ограничения. С атомных станций для Киева и Киевщины тяжело передать электроэнергию. Также серьезно повреждены генерирующие мощности.

Омельченко отметил, что в целом до конца зимы ожидается, что будут отключать 2-4 очереди. Продолжительность будет увеличиваться сразу после атак России, а позже будет восстанавливаться.

По словам эксперта, Киев может обеспечить себя электроэнергией не более чем на 20-25%. Омельченко также развенчал миф, что восточным, южным регионам или Киеву умышленно ограничивают энергоснабжение. Это не так, ведь Россия реализует свой план, ударяя больше по мощностям этих частей страны, чем западных областей.

Отметим, что более серьезные морозы могут повлиять на энергосистему. Если около недели температура будет ниже -10, это дестабилизирует энергетику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди объектов критической инфраструктуры оказались те, которые трудно отнести к сверхважным. Кабмин принял решение пересмотреть эти перечни.