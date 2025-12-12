Прокуратура вимагає арештувати 4 земельні ділянки на Подолі, де приватна фірма нищить культурну спадщину. Відповідальним світить до 3-х років

Йдеться про ділянки, на яких є пам'ятники археології

Подільська прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження та подала клопотання про накладення арешту на 4 земельні ділянки, на яких проводить або планує проводити роботи ТОВ "Дніпро-2002".

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит "Телеграфу".

На одній з ділянок (провулок Ромський, 3), нагадаємо, компанією "Дніпро-2002" вже було зруйновано вщент історичну будівлю Поліцейської дільниці 1902 року. А на інших (по вул.Кирилівській, 13, літери Г, Д, Є) тривають земляні роботи, що плюндрують культурний шар Подолу, який є пам’яткою археології.

Відповідь Офісу генпрокурора "Телеграфу"

Як зазначається у відповіді Офісу генпрокурора, арешт ділянок (кадастрові номери 8000000000:85:321:0007, 8000000000:85:321:0004, 8000000000:85:321:0013, 8000000000:85:321:0015) планується здійснити у межах свіжого кримінального провадження — №42025102070000152 від 04.12.2025. Його відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин). Відповідальність – від штрафів, до 3 років обмеження волі.

"Процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні подано до суду клопотання про накладення арешту на вищезазначені земельні ділянки шляхом заборони їх відчуження (реєстрації, перереєстрації), розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони проведення будь-яких будівельних робіт. Зазначене клопотання на даний час перебуває на розгляді у Подільському районному суді міста Києва", — повідомили в Офісі генпрокурора.

У відповіді також зазначається, що наразі по одній із згаданих ділянок — №8000000000:85:321:0004, прокуратурою ще у червні 2025 року ініційовано судовий позов про її повернення у державну власність. Наразі справа перебуває на розгляді апеляційної інстанції. Якщо прокуратурі вдасться переконати суд своїми аргументами, не виключено, що будуть ініційовані аналогічні позови й щодо інших ділянок.

Зауважимо, що 11 грудня 2025 стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис про припинення будівельних робіт на Подолі. Як зазначили в департаменті, інспекція виявила проведення непогоджених земельних робіт, влаштування бетонних плит та будівництво підпірної стіни на Подолі за адресою: провулок Цимлянський, 3.

Як писав "Телеграф", власником компанії "Дніпро-2002", яка знесла історичну Поліцейську дільницю та розкопує екскаваторами безцінний з археологічної точки зору культурний шар Подолу, через ТОВ "Допомога-І" є Герман Фісталь.

Окрім будівельних скандалів, Фісталь також причетний до низки оборудок з медичною технікою. У червні 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, "яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих". Підозру вручили і Герману Фісталю. Але за кілька днів суд дозволив йому внести заставу у 200 млн грн.