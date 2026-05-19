Легендарное место под землей: как выглядел ресторан в Ужгороде "Скала" и почему его закрыли

В Украине больше не было другого такого заведения

В каждом городе есть особые заведения, которые даже после закрытия надолго остаются в памяти жителей. В Ужгороде таким был ресторан "Скала". Он выделялся не только атмосферой, но и тем, что располагался глубоко под землей, в старинных подвалах. Это был не просто ресторан, а место, куда приходили за впечатлениями, музыкой и ощущением чего-то необычного.

Сегодня от "Скалы" остались лишь воспоминания тех, кто там бывал, и старые фотографии, которые дают представление об уникальности заведения. "Телеграф" предлагает узнать историю этого ресторана и увидеть, как он выглядел.

Когда открыли "Скалу"

Грот-ресторан "Скала" был открыт в 1968 году в уникальных королевских винных подвалах XVII века, выдолбленных в андезитовой породе на глубине около 20 метров. До открытия ресторана здесь хранили закарпатское вино — каждую десятую бочку виноградников как государственную дань. После войны подвалы получил Харчторг, и держал там засоленные овощи.

Внешне заведение не представляло ничего особенного. Гостей встречала большая вывеска и массивная дверь с кованым узором. За дверью находилась винтовая лестница, ведущая в подвал, на глубину около 20 метров.

Ресторан "Скала", 1970 год. Фото из коллекции Анатолия Домбровского, facebook.com/madeinuzh

Как выглядела "Скала" изнутри

Вход в "Скалу" стоил 10 рублей. За эти деньги можно было заказывать из меню, а разницу доплачивали в конце вечера. Работала "Скала" до пяти утра.

Ресторан имел пять залов и мог принимать около 400 гостей одновременно. Залы шли один за другим, и каждый был обустроен по-своему.

Ресторан "Скала", 1972 год. Фото: Transcarpathian.heritage

Первый, малый, — действительно похож на пещеру. Каменные глыбы со потолка, кованые фонари, столики из красного дерева. Большой зал — с дубовой гуцульской мебелью и рельефной фигурой женщины на стене в конце зала. Ее называли Белой Мадонной. Говорили, что вылепил ее художник Федор Манайло, но документального подтверждения этому не нашли. Охотничий зал — для любителей дичи и соответствующей атмосферы. Деревянные стены, оленьи рога, медвежья шкура, пеньки вместо стульев и настоящий камин, перед которым лежала шкура кабана. Подавали фазана, куропатку, оленину. Дегустационный — наиболее камерный. Вместо столов — большие дубовые бочки, внутри которых помещалось двое-четверо гостей. Сюда приходили на свидания. И ночной бар — полностью отрезанный от улицы толщей скалы.

Ресторан «Скала». Фото из коллекции Анатолия Домбровского, facebook.com/madeinuzh

В меню ресторана были купаты, лоци-печене, жаркое по-киевски, шницель по-мукачевски и блюда из дичи.

В "Скале" можно было послушать живую музыку. До 1977 года в ресторане играл цыганский ансамбль, а на смену ему пришел джаз.

Кто бывал в ресторане "Скала"

Среди известных гостей ресторана были Валерий Лобановский и Йожеф Сабо, София Ротару, дуэт артистов Штепсель и Тарапунька. Также заведение посещали делегации из Венгрии, Польши, Франции, Италии. Ресторан считался одним из трех подобных подземных заведений в Европе — и единственным таким в Украине. Ежегодно его посещали от 280 до 350 тысяч человек.

Ресторан «Скала». Фото из коллекции Анатолия Домбровского, facebook.com/madeinuzh

Почему закрыли "Скалу"

Мнения о причинах закрытия "Скалы" расходятся. Одни говорят, что подвалы постепенно затопило грунтовыми водами. Другие утверждают, что трещины в потолке действительно были, но без затопления. По их версии, ресторан закрыли во время антиалкогольной кампании Горбачева.

Так или иначе, в конце 80-х руководство решило не тратиться на ремонт. "Скалу" закрыли. Объект полностью закрыт для массового посещения уже около сорока лет, и никакой масштабной реставрации или восстановления заведения за это время так и не произошло.