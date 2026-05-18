Он просто убирался дома, но его кошелек может похудеть на 6 тысяч: за что выпишут штраф

О таком способе уборки на участке уже давно пора забыть

В Украине сжигание сухой травы является нарушением закона и может иметь серьезные последствия как для природы, так и людей. Перед тем как разжигать огонь, следует четко понимать, что даже небольшое возгорание может обернуться большим пожаром.

Кроме того, за это предусмотрены штрафы, напоминают в Департаменте по защите окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Какой размер административного взыскания

Размер штрафов зависит от нарушения. Для обычных граждан он составляет от 3060 до 6120 гривен. Если речь идет о территориях природно-заповедного фонда — сумма растет до 12 240 гривен. Для должностных лиц предусмотрено наказание до 30 600 гривен.

Специалисты отмечают, что сжигание травы вредит не только природе, но и здоровью людей. При горении в атмосферу попадают вредные вещества, в частности канцерогены, оксиды азота и бензопирены.

Также огонь разрушает верхний слой почвы, уничтожает полезные микроорганизмы и ухудшает ее состояние. В результате страдает вся экосистема — гибнут мелкие животные и птицы, не успевающие спастись от огня.

Сжигание травы на своем участке

