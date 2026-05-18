Российская чемпионка стала посмешищем, сравнив ребенка с путинским внедорожником
Лыжница нелепо призвала россиянок рожать детей
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова обратилась к соотечественницам. Лыжница на фоне демографического кризиса в РФ призвала зумеров рожать детей.
Что нужно знать
- Степанова нелепо призвала россиянок рожать детей
- Вероника сравнила этот процесс с покупкой дорогого авто
- В сети высмеяли спортсменку
Соответствующий комментарий Степанова разместила на своем telegram-канале. По ее словам, россиянки не рожают детей из-за смартфонов.
При этом Вероника сравнила рождение ребенка с покупкой Aurus Komendant. На этом авто президент РФ Владимир Путин частенько появляется на публике. Стоимость автомобиля составляет от 49 млн рублей (около 30 млн грн), что далеко не по карману абсолютному большинству россиян.
Детей, оказывается, перестали делать после того как смартфоны появились.
Ау, зумеры мои родные — выключайте ваши девайсы — делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче, все интерактивнее!
И престижнее — IPhone каждый себе позволить может.
А вот ребёнок — как Aurus Komendant, столько же откладывать и копить надо.
В сети высмеяли слова Степановой. Пользователи отметили, что в России маленькая рождаемость из-за условий в стране, которую до такой ситуации довел Путин. К слову, в феврале 2025 года у спортсменки родилась дочь Дина. Также спортсменке досталось за снимок, которым она сопроводила свою публикацию. На фото она позирует обнаженной рядом с ребенком.
Степанова известна своей безоговорочной поддержкой Путина. После встречи с ним Вероника рассказала об "особой энергии главы Кремля". Также она рассказывала, "как загнивает Запад" без России.