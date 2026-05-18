Российская чемпионка стала посмешищем, сравнив ребенка с путинским внедорожником

Детей, оказывается, перестали делать после того как смартфоны появились.

Ау, зумеры мои родные — выключайте ваши девайсы — делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче, все интерактивнее!

И престижнее — IPhone каждый себе позволить может.

А вот ребёнок — как Aurus Komendant, столько же откладывать и копить надо.