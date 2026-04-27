В Украине готовят реформу проезда в транспорте: что и для кого изменится

Все поездки будут фиксироваться автоматически через банковские карты

В Украине готовится реформа системы льготного проезда в общественном транспорте. Законопроект №5651-2 предусматривает переход к электронному учету поездок и должен сделать систему более прозрачной. В частности, удостоверение не будет потребности предъявлять, а каждая поездка льготника будет регистрироваться.

Согласно предлагаемым изменениям, каждая поездка льготника будет фиксироваться автоматически: пассажир будет прикладывать банковскую карту к валидатору, система будет регистрировать поездку, а перевозчик будет получать компенсацию из бюджета. Источник денег будет зависеть от типа льготы — проезд ветеранам будет компенсировать государство, а пенсионерам и другим категориям местные громады. Они также могут устанавливать ограничения на количество поездок и т.п.

Что изменится для людей

Большинство льготников смогут пользоваться банковскими картами, которые уже используются для получения выплат. В случае потери карту можно будет заблокировать через банк и восстановить, в частности через ЦНАП. В Минразвития отмечают — это создаст прозрачный механизм расчетов и позволит "пользоваться льготами без унижений и конфликтов".

Что изменит реформа льготных перевозок/ Источник: Минразвития

Когда заработает

Реформу будут внедрять постепенно до 1 июля 2028 года. За это время транспорт должны оборудовать валидаторами, подключить операторов системы и интегрировать льготников в электронный учет.

Законопроект уже поддержал профильный комитет парламента. Пока он ожидает не второе чтение. Заметим, что подали законопроект еще в 2021 году, однако активная работа по нему началась в конце 2025 года.

