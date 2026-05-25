Харьков или Запорожье? Какому городу на этой неделе достанется тепло, другому — дожди

Кому нужно доставать теплые вещи и зонтики

Погода на этой неделе готовит контраст для жителей Харькова и Запорожья. Пока один город будет накрывать дожди, прохлада и сильный ветер, в другом будет немного теплее.

Синоптики из "Meteo" и "Погода.Мета" прогнозируют снижение температуры и осадки в двух городах, однако некоторым повезет больше — там погода будет более благоприятной.

В Харькове неделя начнется относительно теплой погодой. В понедельник воздух прогреется до +21...+22 градусов, однако уже со вторника температура начнет постепенно снижаться. Середина недели будет прохладной и, вероятно, дождливой — днем ожидается только +12…+18 градусов. В конце недели станет еще холоднее: в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов днем, а ночью температура может опуститься до +4 градусов. Ночью и утром будет идти дождь.

Самым теплым днем в Харькове станет понедельник, когда воздух прогреется до +22 градусов. После этого город покроет волна прохладного воздуха. Жителям советуют не забывать о теплых вещах и зонтах, ведь дожди прогнозируются практически в течение всей недели.

Харьков накроют дожди и заметное похолодание в конце недели.

В Запорожье ситуация будет гораздо более комфортной. Уже в понедельник температура поднимется до +23…+26 градусов. Теплая погода задержится и во вторник и среду – днем прогнозируют около +22…+26 градусов. Именно среда может стать самым жарким днем недели. При этом осадки будут кратковременными, а солнца ожидается гораздо больше, чем в Харькове.

Впрочем, поближе к выходным и в Запорожье станет прохладнее. В четверг температура снизится до +16…+20 градусов, а в пятницу и субботу столбики термометров покажут около +15…+17 градусов. В воскресенье воздух может снова прогреться до +20 градусов. Возможны дожди.

Запорожье на этой неделе станет самым теплым городом среди двух.

