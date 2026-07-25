Вода выше 9 этажа - под вопросом: что будет во время длительного блекаута в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Даже генераторы на объектах водоканала не гарантируют наличие воды на верхних этажах
Жители верхних этажей киевских многоэтажек во время продолжительных блекаутов могут остаться без воды даже после установки мощных дизель-генераторов на ключевых объектах водоснабжения. Подачу воды выше девятого этажа гарантировать в полном объеме нельзя.
В официальном ответе "АК "Киевводоканал" на запрос "Телеграфа" пояснили, что повышение давления для верхних этажей обеспечивают насосные станции, которые находятся на балансе других предприятий.
Если в доме или на локальной повышающей станции отсутствует свет и нет генератора или аккумуляторов, вода просто не дойдет до верхних этажей из-за низкого напора. Даже при условии, что сам "Киевводоканал" будет подавать ее в сеть под стандартным давлением.
В то же время компания отказалась предоставить информацию о дефиците мощностей генерации, зарезервированного объема горючего и предоставить копию внутреннего Технического регламента работы во время полного блэкаута. В "Киевводоканале" объяснили, что эта информация является служебной и относится к категории с ограниченным доступом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что защита критических объектов энергоструктуры в Киеве пока не завершена. Сейчас готовность части построек составляет менее половины, а отдельные работы находятся только на начальном этапе.