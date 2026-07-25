Вода выше 9 этажа - под вопросом: что будет во время длительного блекаута в Киеве

Даже генераторы на объектах водоканала не гарантируют наличие воды на верхних этажах

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Жители верхних этажей киевских многоэтажек во время продолжительных блекаутов могут остаться без воды даже после установки мощных дизель-генераторов на ключевых объектах водоснабжения. Подачу воды выше девятого этажа гарантировать в полном объеме нельзя.

В официальном ответе "АК "Киевводоканал" на запрос "Телеграфа" пояснили, что повышение давления для верхних этажей обеспечивают насосные станции, которые находятся на балансе других предприятий.

Если в доме или на локальной повышающей станции отсутствует свет и нет генератора или аккумуляторов, вода просто не дойдет до верхних этажей из-за низкого напора. Даже при условии, что сам "Киевводоканал" будет подавать ее в сеть под стандартным давлением.

Будет ли вода на верхних этажах в случае блекаута

Будет ли вода на верхних этажах в случае блекаута

В то же время компания отказалась предоставить информацию о дефиците мощностей генерации, зарезервированного объема горючего и предоставить копию внутреннего Технического регламента работы во время полного блэкаута. В "Киевводоканале" объяснили, что эта информация является служебной и относится к категории с ограниченным доступом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что защита критических объектов энергоструктуры в Киеве пока не завершена. Сейчас готовность части построек составляет менее половины, а отдельные работы находятся только на начальном этапе.