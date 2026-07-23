"Ветеран труда" больше не аргумент? В Киеве хотят лишить льгот за советские награды

На многих советских орденах и медалях до сих пор изображена символика тоталитарного режима

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В Украине предлагают лишить льгот граждан, награжденных орденами, медалями и другими наградами СССР. По мнению некоторых, заслуги этих граждан, "не относятся к нашей стране".

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию, автором которой выступил Андрей Машков.

Логика автора

Машков отмечает, что СССР был тоталитарным коммунистическим образованием, которое годами уничтожало все украинское, а его власти раздавали свои награды сторонникам такой политики.

"Апологеты коммунизма получали звание героя социалистического труда, ветеранов труда, людей, имевших "особые заслуги перед родиной" и другие. Какие заслуги перед родиной, то есть перед Украиной, обладают лица, награжденные тоталитарной империей СССР?", — задается вопросом автор.

Кроме того, петиция обращает внимание на то, что на многих советских орденах и медалях до сих пор изображена символика тоталитарного режима (серп и молот), официально запрещенная действующим украинским законодательством.

Какое решение предлагает обращение

"Следует признать — лица, награжденные орденами и медалями и другими наградами тоталитарной империи СССР, имеющими звание героя социалистического труда, ветеран труда, полученные до восстановления независимости Украины, имеющие непонятные заслуги перед родиной, должны быть лишены всех льгот", — считает гражданин.

Справка: cбор подписей под инициативой начался сегодня, 23 июля 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрели депутаты Киевсовета и направили соответствующее обращение в парламент, он должен собрать 6000 подписей (собрано 4). До конца голосования остается 59 дней.

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