В Киеве предлагают отменить безлимитный бесплатный проезд для пенсионеров

Сэкономленные деньги просят направить на удешевление билетов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На официальном портале Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием ввести лимиты на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Это якобы поспособствует снижению цен для остальных пассажиров.

Автором соответствующей петиции под номером 14404 является киевлянка Зоя Павленко. Об этом сообщает "Телеграф".

На данный момент владельцы "Карты киевлянина" пенсионного возраста могут пользоваться коммунальным транспортом столицы без ограничений и абсолютно бесплатно. Однако инициатор обращения считает такую систему несправедливой для работающих горожан:

Петиция №14404

Почему автор предлагает отменить безлимит?

По ее мнению, "бесцельное движение по городу экономически неактивного населения" создает чрезмерную нагрузку на бюджет и систему компенсаций.

В тексте отмечается, что это якобы стало одной из причин недавнего повышения тарифа для остальных пассажиров.

Что именно предлагают изменить?

Установить фиксированный месячный лимит на количество бесплатных поездок для пожилых людей.

Направить сэкономленные бюджетные средства на снижение стоимости билетов для остальных граждан.

Справка: cбор подписей под инициативой начался 21 июля 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрели столичные власти, он должен собрать 6000 подписей. До конца голосования остается 59 дней.

Напомним, в середине юиля 2026 года в Киеве начали действовать новые цены на проезд в общественном транспорте. Тариф вырос с 8 до 30 грн.