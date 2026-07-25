Киеву обещают тяжелую зиму: власти столицы закрыли данные о подготовке к блэкаутам

В мэрии не раскрывают информацию о моделях и состоянии строительства новых мини-ТЭЦ

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Киев готовят к возможным блэкаутам и другим вызовам следующей зимой. Из городского бюджета столицы по состоянию на июль 2026 уже выделено около 13 миллиардов гривен на реализацию Комплексного плана устойчивости.

Об этом говорится в официальном ответе Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА на запрос "Телеграфа". Согласно плану, расходы в размере около 30 миллиардов гривен должны разделить между собой бюджет города и государство. Финансирование осуществляется в рамках имеющегося ресурса и зависит от этапов выполнения работ.

Будет ли новая генерация

Один из важных пунктов Плана устойчивости является возведение около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности (мини-ТЭЦ). Как говорится в ответе, он идет по графику, запланирована дата завершения работ — до конца 2026 года.

"В то же время сообщаем, что ввод в эксплуатацию основных когенерационных мощностей планируется обеспечить до начала отопительного сезона", — говорится в ответе КГГА.

При этом в мэрии не раскрывают технические детали закупок для КП "Киевтеплоэнерго". Сообщить информацию о конкретных моделях приобретенных когенерационных установок и номерах заключенных договоров в системе Prozorro в КГГА тоже отказались. Эта информация относится к служебной и имеет гриф "Для служебного пользования".

"Информация о количестве, местах расположения и технических характеристиках когенерационных установок относится к сведениям, распространение которых в условиях правового режима военного положения может создавать угрозы объектам критической инфраструктуры и энергетической безопасности государства, поэтому ее детализация не разглашается", — подчеркнули в КГГА.

Кроме того, в Департаменте не ответили, какую сумму на подготовку Киева к зимнему сезону уже профинансировал государственный бюджет.

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