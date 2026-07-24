В Киеве предлагают ежедневно останавливать метро в одно и то же время: причина очень уважительная
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Для рассмотрения петиции Киевсоветом необходимо собрать 6000 подписей
Частично останавливать метрополитен Киева ежедневно в 9 часов в минуту молчания для чествования павших воинов и гражданских, а также внедрить аудио и визуальное уведомление о нем предлагают в столице. Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале Киевского горсовета.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию №14412. Ее автор — Галина Балабанова. Чтобы петиция была рассмотрена Киевским горсоветом, нужно собрать 6000 подписей. На момент написания материала только 28. До конца подписания осталось 59 дней.
Что же предлагают изменить в работе подземки?
Автор предлагает метрополитену ввести единый порядок проведения минуты молчания на всех станциях. По ее предложению нужно:
- в 9 ежедневно транслировать объявление с призывом присоединиться к минуте молчания,
- визуально информировать пассажиров о начале и истечении времени,
- задерживать отправление поездов со станции на эту минуту,
- в то же время не применять ограничения к поездам, находящимся в движении между станциями.
Введение такого формата не потребует существенных изменений в работе метрополитена, однако позволит сотням тысяч пассажиров ежедневно одновременно почтить память павших без создания рисков для безопасности движения и существенного влияния на график перевозок.
"Киев как столица должен быть примером достойного чествования памяти павших, а Киевский метрополитен — местом, где эта традиция объединяет жителей и гостей города", — считает автор.
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