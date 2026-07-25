Києву обіцяють важку зиму: влада столиці закрила дані про підготовку до блекаутів

У мерії не розкривають інформацію про моделі та стан будівництва нових міні-ТЕЦ

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Київ готують до можливих блекаутів та інших викликів наступною зимою. З міського бюджету столиці станом на липень 2026 року вже виділено близько 13 мільярдів гривень на реалізацію Комплексного плану стійкості.

Про це йдеться в офіційній відповіді Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА на запит "Телеграфу". Згідно з планом, розходи у розмірі близько 30 мільярдів гривень мають поділити між собою бюджет міста та держава. Фінансування здійснюється в межах наявного ресурсу та залежить від етапів виконання робіт.

Чи буде нова генерація

Один з важливих пунктів Плану стійкості є зведення близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності (міні-ТЕЦ). Як йдеться у відповіді, воно йде за графіком, запланована дата завершення робіт — до кінця 2026 року.

"Водночас повідомляємо, що введення в експлуатацію основних когенераційних потужностей планується забезпечити до початку опалювального сезону", — йдеться у відповіді КМДА.

При цьому у мерії не розкривають технічні деталі закупівель для КП "Київтеплоенерго". Повідомити інформацію про конкретні моделі придбаних когенераційних установок та номери укладених договорів у системі Prozorro у КМДА відмовилися. Ця інформація належить до службової та має гриф "Для службового користування".

"Інформація щодо кількості, місць розташування та технічних характеристик когенераційних установок належить до відомостей, поширення яких в умовах правового режиму воєнного стану може створювати загрози об'єктам критичної інфраструктури та енергетичній безпеці держави, тому її деталізація не розголошується", — наголосили в КМДА.

Крім того, у Департаменті не відповіли, яку суму на підготовку Києва до зимового сезону вже профінансував державний бюджет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з водопостачанням в Києві під час тривалого блекауту. Чому вода вище 9 поверху — під питанням.