Рус

Києву обіцяють важку зиму: влада столиці закрила дані про підготовку до блекаутів

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Столиця потребує ефективних рішень, щоб пройти складний холодний сезон Новина оновлена 25 липня 2026, 12:58
Столиця потребує ефективних рішень, щоб пройти складний холодний сезон. Фото Колаж "Телеграф"

У мерії не розкривають інформацію про моделі та стан будівництва нових міні-ТЕЦ

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Київ готують до можливих блекаутів та інших викликів наступною зимою. З міського бюджету столиці станом на липень 2026 року вже виділено близько 13 мільярдів гривень на реалізацію Комплексного плану стійкості.

Про це йдеться в офіційній відповіді Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА на запит "Телеграфу". Згідно з планом, розходи у розмірі близько 30 мільярдів гривень мають поділити між собою бюджет міста та держава. Фінансування здійснюється в межах наявного ресурсу та залежить від етапів виконання робіт.

Чи буде нова генерація

Один з важливих пунктів Плану стійкості є зведення близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності (міні-ТЕЦ). Як йдеться у відповіді, воно йде за графіком, запланована дата завершення робіт — до кінця 2026 року.

"Водночас повідомляємо, що введення в експлуатацію основних когенераційних потужностей планується забезпечити до початку опалювального сезону", — йдеться у відповіді КМДА.

При цьому у мерії не розкривають технічні деталі закупівель для КП "Київтеплоенерго". Повідомити інформацію про конкретні моделі придбаних когенераційних установок та номери укладених договорів у системі Prozorro у КМДА відмовилися. Ця інформація належить до службової та має гриф "Для службового користування".

"Інформація щодо кількості, місць розташування та технічних характеристик когенераційних установок належить до відомостей, поширення яких в умовах правового режиму воєнного стану може створювати загрози об'єктам критичної інфраструктури та енергетичній безпеці держави, тому її деталізація не розголошується", — наголосили в КМДА.

Крім того, у Департаменті не відповіли, яку суму на підготовку Києва до зимового сезону вже профінансував державний бюджет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з водопостачанням в Києві під час тривалого блекауту. Чому вода вище 9 поверху — під питанням.

Теги:
#Київ #Зима #Підготовка