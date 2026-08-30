Киевский университет интеллектуальной собственности и права: история становления наиболее быстро растущего вуза страны

История современного КУИВП — пример того, как кризисная реорганизация может стать началом нового масштабного этапа развития.

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В 2026 году Forbes Ukraine назвал КУИВП рекордсменом вступительной кампании. Количество заявлений поступающих возросло примерно в девять раз и достигло около 15 тысяч, что позволило университету войти в ТОП-20 самых популярных ЗВО страны.

Еще несколько лет назад университет был известен прежде всего как учебное заведение по подготовке юристов разного профиля. Сегодня это один из наиболее динамичных университетов Украины, который ежегодно увеличивает количество абитуриентов, открывает новые специальности и расширяет образовательные возможности для молодежи.

"Украинская правда" ранее назвала КУИВП "университетом возможностей". И сегодня эта характеристика выглядит особенно метко. Ведь здесь учатся будущие юристы, специалисты по IT и кибербезопасности, психологи, журналисты, менеджеры, экономисты, финансисты, международники, педагоги и многие другие профессии. В целом университет осуществляет подготовку по 29 современным образовательным программам, сформированным в соответствии с потребностями рынка труда и запросами работодателей.

В чем секрет столь стремительного роста? Как подчеркивает президент Университета академик Сергей Кивалов, нынешние результаты не появились за один или два года.

"То, что мы имеем сегодня, создавалось десятилетиями. За современными корпусами, новыми специальностями , тысячами студентов и высокими показателями вступительной кампании стоят годы системной работы, сильная научная школа, преподавательский коллектив и традиции, которые мы сохранили и продолжили развивать. Университет не возник на пустом месте. Он прошел сложный путь становления, трансформаций и развития, и именно этот фундамент сегодня позволяет двигаться вперед такими темпами", – отмечает президент Университета.

Киевский университет интеллектуальной собственности и права

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Историю современного КУИВП следует начинать не с рекордов 2026 года. Его истоки начинаются в 2010 году, когда в Украине продолжалось реформирование системы правовой охраны интеллектуальной собственности и возрастала потребность в специалистах нового поколения, способных работать на пересечении права, науки, технологий и инноваций.

Тогда, согласно приказу Министерства образования и науки Украины, на базе Одесской юракадемии в Киеве было создано обособленное структурное подразделение Киевского Института, которое специализировалось на подготовке специалистов в сфере права и интеллектуальной собственности.

За последующие годы в столице сформировался полноценный образовательный и научный центр с собственным профессорско-преподавательским составом, студенческим сообществом и материально-технической базой. Институт продолжал традиции Одесской школы права одновременно развивая собственные направления подготовки и укрепляя позиции в сфере юридического образования и интеллектуальной собственности.

2019 – ГОД, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ

К концу 2010-х годов это было уже сформированное заведение с многолетней историей, собственным коллективом и студентами. Именно поэтому изменения, которые произошли в законодательстве в конце 2019, стали для него не просто очередной административной реформой, а одним из ключевых моментов всей истории.

18 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла Закон №392-IX, который изменил правила функционирования территориально обособленных подразделений высшего образования. Новым Законом была запрещена деятельность территориальных подразделений Университетов, в частности филиалов и институтов в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а уже существующие должны были прекратить деятельность.

Для киевского института НУ "Одесская юридическая академия" это означало фактически одно: продолжать работу в прежнем статусе он больше не мог.

День знаний в Киевском университете интеллектуальной собственности и права

Однако за сухими юридическими формулировками стояли вполне конкретные люди, большой коллектив. Почти тысяча студентов, которые уже учились и должны были завершить образование и получить дипломы. Более сотни преподавателей и сотрудников, годами работавших в институте. Сформированные кафедры, научная школа, образовательная база и традиции, которые создавались не один год.

Поэтому перед руководством стояла гораздо более сложная задача, чем просто выполнить формальную норму закона: как сохранить образовательный центр, не допустить социального напряжения и дать возможность студентам и преподавателям продолжить обучение и работу?

Выход был найден в создании совместно с Министерством образования и науки Украины и Комитетом ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, возглавляемым Бабаком Сергеем Витальевичем, на базе киевского института самостоятельного учреждения высшего образования корпоративной формы собственности. Это решение позволило выполнить новые требования законодательства и одновременно не перечеркнуть будущее тысяч людей, снять возникшее в обществе социальное напряжение: студенты смогли продолжить обучение и получить свои дипломы, преподаватели и сотрудники – остаться в профессии, а созданная за десятилетие образовательная и научная школа – сохраниться и развиваться дальше.

Фактически вместо закрытия многолетнего образовательного центра была найдена компромиссная модель его продолжения уже в новом юридическом статусе.

Важно, что трансформация не означала разрыва с предыдущей историей. Новое заведение сохранило кадровую и академическую преемственность, продолжило традиции Одесской школы права и получило возможность развиваться уже как самостоятельный вуз.

Практически удалось решить и вопросы обучающей базы. По согласованию Министерства образования и науки, новое учреждение продолжило использовать на праве аренды учебные корпуса на Харьковском шоссе, 210. Фактически это стало подтверждением того, что выбранный формат реорганизации был не только юридически возможным, но и приемлемым с точки зрения сохранения непрерывного образовательного процесса.

Такой подход позволил избежать худшего сценария: студенты не были вынуждены посреди учебы искать другой университет, менять аудитории, преподавателей или привычную образовательную среду, а коллектив получил возможность продолжить работу. В итоге то, что могло завершиться ликвидацией многолетнего образовательного центра, стало началом нового этапа его развития.

Рекреационная зона для студентов КУИВП

Сегодня результаты этого решения говорят сами за себя. КУИВП входит в число самых популярных университетов страны и занимает лидерские позиции по наиболее востребованным специальностям: право и международное прав, правоохранительная деятельность, политология, социология, менеджмент, учет и налогообложение, финансы и многие другие направления.

Но значение университета измеряется не только рейтингами и количеством заявлений поступающих. Ежегодно государство получает сотни подготовленных специалистов по профессиям, в которых нуждаются экономика, государственные органы, правоохранительная система и бизнес.

При этом КУИВП, имея корпоративную форму собственности, находится на самообеспечении и не нуждается в бюджетном финансировании своей деятельности. Напротив, университет сам создает рабочие места, платит миллионные налоги в государственный и местные бюджеты, а использование учебных корпусов обеспечивает государству дополнительные поступления от аренды имущества.

Таким образом, решение, которое в свое время позволило сохранить студентов, преподавателей и сложившуюся образовательную школу, сегодня дает государству уже вполне конкретный результат: квалифицированные специалисты, рабочие места, налоговые поступления и развитие современного высшего образования без дополнительной нагрузки на бюджет.