Уже бьют реактивные "Шахеды": Зеленский показал новую разработку Украины (видео)

Данное оружие должно остановить рои российских ударных БПЛА

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В субботу, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном применении украинского дрона-перехватчика. Новый БПЛА предназначен для борьбы против реактивных "Шахедов", которые терроризируют нашу страну.

Соответствующий пост глава государства опубликовал в Telegram. Зеленский поблагодарил конструкторов и производителей за ежедневную работу, а также поделился видео с работой нового БПЛА-перехватчика.

"Доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности по противодействию реактивным "шахедам". Созданн и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого нам оружия.

Слава Украине!" — написал Зеленский.

Украина расширила географию ударов по РФ

Напомним, в конце августа, начале сентября 2026 года украинцы могли заметить серьезное масштабирование российских воздушных атак. В частности, под прицелом врага регулярно находится Киев. "Рабочей лошадкой" новой тактики врага стали реактивные "шахеды".