Есть ли грызуны в "АТБ"? Сотрудник рассказал, что происходит на складах магазинов

В сети установлены строгие нормы по обращению с пищевыми продуктами

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В сети супермаркетов "АТБ" персонал очень внимательно относится к чистоте не только в торговом зале, но и на складах. Также регулярно проводятся мероприятия по уничтожению грызунов и других вредителей.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ". По его словам, относительно этих вопросов в компании установлены жесткие правила.

Сотрудник объяснил, что вопрос чистоты помещений хранения продукции очень важен для руководства сети. К тому же, постоянно проводятся технические осмотры оборудования и мероприятия, препятствующие проникновению и размножению грызунов.

"На складе чисто, грызунов нет. Регулярно проводятся ТО оборудование и дератизация", — отметил сотрудник сети.

На складах сети следят за чистотой. Фото Волынские новости

Перерабатывают ли в "АТБ" фрукты, которые уже нельзя продавать?

Как сообщал "Телеграф", по словам сотрудника "АТБ", фрукты, которые уже нельзя продавать, не отправляются на переработку (например, абрикосы на курагу, или виноград на изюм) через собственные торговые марки сети, такие как "Своя линия", "Умный выбор" и другие. Все утратившие ликвидность товары сразу идут на утилизацию и это может повторяться даже по пять раз в день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупатели чаще всего воруют в "АТБ".