Плюс только один: почему перевод часов лишен смысла в Украине

Среди аргументов против — нарушение режима сна

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В конце октября Украина снова перейдет на зимнее время. "Телеграф" изучая "за" и "против" перевода часов, спросил у искусственного интеллекта, хорошая ли эта идея. Только один ИИ из четырех опрошенных нашел позитив и это существенное влияние.

Весомые аргументы "против" привели Grok и Gemini. Оба вспомнили, что Верховная Рада уже согласовала отмену перевода часов еще в 2024 году, правда, подпись президента до сих пор не поставлена.

Grok отмечает, что мир уже движется в противоположном направлении, и во многих странах часы не переводят. В то же время отмечает, экономия для энергосистемы мизерная, а вот неудобства для людей ощутимы, включая вред здоровью.

Grok о переводе часов в Украине

Аргументы Gemini очень похожи — незначительная экономия электроэнергии, мнение парламента, влияние на здоровье он также дополнил существенным замечанием. Для энергосистемы более важны стабильные графики потребления, чем искусственное смещение времени.

Gemini о зимнем времени и переводе часов

В целесообразности перевода часов сомневается и Claude. Он отмечает — в вопросах влияния на здоровье человека аргументы "против" более весомы, чем аргументы "за".

Claude о влиянии перевода часов на здоровье

В то же время смысл в переводе часов увидел ChatGPT. По его мнению, важно сохранять перевод часов из-за сохранения синхронизированности с Европой. В этой части света от перевода часов отказалась только Исландия.

ChatGPT назвал синхронизацию с Европой аргументом в пользу перевода часов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что переводить часы перестали в одной из провинций Канады. Также это не делают десятки по всему миру.