"Работаем без отпусков и выходных": Стефанчук объяснил, чем нардепы будут заниматься 3 недели "каникул"

Без пленарных заседаний, но не без работы

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Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания с 17 сентября по 13 октября. О перерыве сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что речь идет не о прекращении работы парламента. На полях Карпатского саммита в Буковеле он объяснил журналистам, чем депутаты будут заниматься в течение трех недель, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Почему Рада не будет заседать 3 недели

Стефанчук подчеркнул, что пауза в пленарных заседаниях не означает прекращения работы Верховной Рады. По его словам, украинский парламент с начала полномасштабного вторжения работает непрерывно.

"Смотрите, у Рады нет перерыва на три недели. Я хочу напомнить, что с первого дня полномасштабного вторжения украинский парламент работает непрерывно все это время. У нас нет, как традиционно, этих отпусков, выходных и так далее. Но работа украинского парламента — она не только в зале. Она проводится в комитетах, это основная работа, где мы должны наработать эти законопроекты. Наработать законопроекты ко второму чтению. В зале — это уже только голосование", — отметил Стефанчук.

Чем будут заниматься депутаты

По словам председателя Верховной Рады, нынешний период депутаты используют для работы над законопроектами, которые уже были приняты в первом чтении. Он объяснил, что после первого голосования парламентариям нужно дождаться поправок и проработать их в комитетах.

"И поэтому сейчас мы берем это время для того, чтобы (обработать — ред.) то, что было принято в первом чтении. Вы знаете, что последнюю неделю, слава богу, нам удалось многое проголосовать в первом чтении. Но мы теперь 14 дней ожидаем поправки и одна неделя нам нужна для работы в комитетах. Именно поэтому определено такое время, чтобы мы это проработали", — объяснил Стефанчук.

Рада ждет законопроекты от правительства

Кроме этого, парламент ожидает другие законопроекты от правительства, которые еще не внесли в Раду.

"Мы ждем от правительства внесения других законопроектов, которые еще они не внесли в парламент. А с момента внесения мы сможем перейти к рассмотрению через 14 дней, в соответствии с регламентом. Поэтому мы нарабатываем это в комитетах", — подчеркнул Стефанчук.

Руслан Стефанчук на Карпатском саммите. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Что планируют после возвращения в зал

Глава Верховной Рады выразил надежду, что после завершения работы в комитетах депутаты смогут вынести на рассмотрение значительное количество законопроектов.

"Думаю, что как раз на следующий раз мы очень многое сможем принять, как поработали это и на этой неделе", — сказал он.

Стефанчук также подчеркнул готовность парламента продолжать работу и поблагодарил коллег и международных партнеров.

"Украинский парламент, еще раз говорю, настроен на очень конструктивную работу здесь. Я хочу поблагодарить наших коллег, хочу поблагодарить международных партнеров за то, что мы провели прекрасную встречу с дипломатами разных стран и мы увидели, что мы должны это сделать, это наша общая домашняя работа. Мы это сделаем", — подытожил глава Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что срыв заседания в Раде из-за Буковеля возмутил нардепов.